Valorant: nový hráč na poli kompetitivních stříleček | Recenze

Co baví Spike Rush

Rozmanitost agentů

Optimalizace

Důraz na týmovou souhru Co vadí Malé množství obsahu

Problematický anticheat 7 /10 Hodnocení

Ti z vás, kdo si prošli mé dojmy z betaverze jistě postřehli, že do Valorantu vkládám nemalé naděje. Pro začátek si zopakujeme, o co se vlastně jedná. Valorant je týmová free-to-play střílečka, kde proti sobě stojí týmy o pěti hráčích. Jedna strana útočí a snaží se položit spike na jedno z určených míst, druhá jim v tom musí zabránit. V polovině zápasu se strany prohodí a tým, který jako první vyhraje 13 kol, se stává vítězem. Koncept naprosto jednoduchý, jako například v Counter-Striku, se kterým má Valorant podobností více, ale díky dalším vlastnostem hry je to přeci jen něco trochu jiného.

Tým je základ

Riotu se dle mého docela podařilo vybalancovat to, že stejně jako záleží na tom, jak to umíte se zbraní, záleží i na správném používání schopností jednotlivých agentů. Na začátku hry si vybíráte jednu z dostupných postav, kterých je aktuálně jedenáct. Z počátku máte odemčenou jen úvodní pětici, ale všechny ostatní si můžete zpřístupnit bez placení. Jen to bude trvat o něco déle, než kdybyste použili prémiovou měnu.



Styl hry je velmi jednoduchý.

Každý agent má rozdílné schopnosti. Někteří jsou vhodní na agresivní hraní, jiní zase mají silnější obranu. Abyste ale dosáhli těch nejlepších výsledků, není jiná možnost než se dobře koordinovat s týmem. Pokud využijete synergii schopností agentů proti nesehranému týmu, tak vaši nepřítel má jen malou šanci na úspěch. Na druhou stranu ale nejsou schopnosti všechno. Dochází k situacím, kde přesnost rozhoduje vše a pár dobře mířených střel může otočit průběh celého kola.

Z pohledu modelu střelby se zdejší model podobá tomu z Counter-Striku. Po prvních pár střelách ze samopalu se musíte snažit více a více, aby kulky létaly tam, kam chcete, a ne všude kolem. Každá zbraň má trochu rozdílné vlastnosti. Co jsem zaznamenal, tak pokud je dostatek financí, nejoblíbenější jsou samopal Vulcan a odstřelovačka Operator. Když už byla řeč o financích, tak se rovnou můžeme podívat na tento prvek. Opět je to velmi podobné jako v CSku. Zbraně a zbroj vás stojí peníze, za každé kolo dostáváte určitou částku.



Ascent se stal jednou z oblíbenějších map. Momentálně jsou celkem čtyři.

Místo granátů si ale kupujete samotné schopnosti. Každá z postav má jednu schopnost, která je k dispozici v každém kole. Další si už ale musíte kupovat. Pokud se jedná o ultimátku, ta se postupně nabíjí. Za každé zabití nebo sebrání orbu na mapě a další činnosti dostanete jeden bod. Sice se může stát, že vám jedna ultimátka vyhraje kolo, ale rozhodně to není pravidlem.

Hra pro děti? Ale kde že

Pokud vám podle své grafické stylizace přijde Valorant jako hra pro mladší hráče, tak ji doporučuji vyzkoušet, než si uděláte konečný názor. Ano, sice není realistická a stylem se blíží ke hrám jako Team Fortress 2 nebo Overwatch. Ono se ani není čemu divit. V týmu Valorantu je několik vývojářů, kteří právě na těchto hrách v minulosti pracovali.



Reyna do hry přišla spolu s vydáním plné verze

To ale nic nemění na tom, že dle mého Valorant nezaujme hráče titulů jako je Fortnite, který svou grafickou stylizací není zase tak daleko. Tohle je totiž o dost pomalejší hra. Nemůžete se hnát stále dopředu bez rozmyslu a doufat, že to nějak dopadne. Samozřejmě i taková taktika může v některých případech vyjít, ale jak už jsem zmiňoval, proti sehranému týmu s takovým přístupem nemáte šanci.

V případě, že si chcete jen na chvíli zastřílet a moc neřešit taktiku, doporučuji režim Spike Rush, který přišel s vydáním plné verze. Jak už jeho název napovídá, je podstatně rychlejší. Hraje se na 4 vítězná kola, každé kolo máte všechny základní schopnosti agentů k dispozici a dostanete náhodné zbraně. Na straně útoku má spike každý člen týmu a po mapě jsou rozmístěné orby, které vám dávají různé bonusy. Spadá do toho například léčení nebo okamžité nabití ultimátky.



Spike Rush je rychlejší varianta klasického režimu, kde se hraje na 4 vítězná kola

Spike Rush je zatím ve fázi beta testování, takže s každým patchem se v něm ještě dost věcí mění. Jeho základní pravidla by každopádně už měla zůstat stejná. Pokud ale nebude mezi hráči populární, nedivil bych se, kdyby ho Riot ze hry zase odstranil. Podobně to funguje s herními režimy v League of Legends, které se nesetkaly s úspěchem.

Rozjede i toustovač?

Riot se už před vydáním hry netajil tím, že jedním z jejich cílů je optimalizovat Valorant tak, aby bez problému běžel i na několik let starých sestavách. I nyní s každým dalším patchem technickou stránku vylepšují, zejména pro střední a vyšší třídy PC. Vypadá to ale, že ne každá sestava si s Valorantem úplně rozumí. Osobně jsem po vydání hry nezaznamenal žádné výrazné změny. I na mém pár let starém notebooku hra běží plynule, stejně jako v betě. Někteří hráči ale mají problémy s propady FPS. Vývojáři tedy stále mají co vylepšovat, aby dosáhli stanoveného cíle.



Hratelnost je taktická, podobně jako v Counter-Striku.

Jedním z prvků, který ještě způsobuje potíže, je ochrana proti cheaterům jménem Vanguard. Kolem něj se strhla vášnivá diskuze už v betě. Je to z toho důvodu, že po zapnutí počítače běží neustále a je tady možnost, že může sledovat činnost uživatele. Riot nicméně tvrdí opak. Prý nemá jít o nic jiného, než o anti-cheat. Je nicméně na vás, jak se k tomu postavíte. To však není jediný neduh Vanguardu. Některé antiviry s ním mají problémy a byly i případy, kdy se s ním nedokázal vypořádat ani samotný systém.

Jelikož je Valorant free-to-play záležitost, není se ani čemu divit, že v něm najdete prémiovou měnu a mikrotransakce. Veškeré nákupy se ale týkají pouze kosmetických prvků, tedy skinů zbraní a dalších doplňků. Za reálné peníze si nemůžete pořídit nic, co by vás během hraní přímo zvýhodnilo. V posledních letech se v těchto hrách stal velmi populární Battle Pass, který ani tady nechybí.

Jediná věc, co mi ohledně těchto prvků vadí je, že se k nim nemůžete dostat bez placení. Když si vezmu například League of Legends, které je také od Riotu, tak tam si skiny na postavy můžete odemknout bez placení. Sice to trvá, ale ta možnost tam je. Ve Valorantu nic takového bohužel není, takže sběratelům, kteří mají rádi kompletní kolekci, se peněženka pořádně zapotí.

K těch podstatným věcem nicméně máte přístup zdarma. Agenty si odemykáte skrz získávání zkušeností do kontraktů. Ještě před tím, než se pro některého z nich rozhodnete, si ho navíc můžete vyzkoušet v tréninkovém módu.



Na nové mapě Ascent můžete najít easter egg. Na lavičce je vyobrazen šampión Tahm Kench z League of Legends.

Valorant se dobře hraje, je dobře optimalizovaný a nevypadá vůbec špatně. Je tady ale něco, co si zkrátka nemohu odpustit zmínit. Množství obsahu, které momentálně ve hře najdete, je žalostně malé. Vzhledem k tomu, že Valorant je čistě multiplayerový titul s jedním módem a Spike Rushem, který je ještě v beta fázi, mi čtveřice map opravdu nepřijde dostatečná. Jsou sice dobře udělané, ale velmi rychle se okoukají.

"Věřím, že do konce letošního roku se situace ohledně množství obsahu zlepší, ale v současnosti v tomto ohledu nečekejte velké zázraky."

Chápu, kam chce Riot s Valorantem směřovat. Chtějí z něj mít další live service hru podobně, jako to mají s LoLkem. Jen mi přijde, že s jeho vydáním mohli klidně ještě počkat a přidat do něj více obsahu. Věřím, že do konce letošního roku se situace ohledně množství obsahu zlepší, ale v současnosti v tomto ohledu nečekejte velké zázraky.

Před vydáním jste mohli narazit na názory, že Valorant je tou hrou, která svrhne Counter Strike a nebude mít v rámci FPS kompetitivních stříleček konkurenci. Opravdu se tak stane? Nemyslím si. Valorant zkrátka bude koexistovat s ostatními stálicemi tohoto žánru a vytvoří se kolem něj vlastní komunita. Jestli jste na hru sami zvědaví, už vám nic nebrání si ji vyzkoušet sami. S vydáním verze 1.0 se brány Valorantu otevřely všem.