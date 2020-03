Valorant: nový král esportu od tvůrců League of Legends?

Když se podíváte na herní trh, tak mezi multiplayerovými stálicemi FPS žánru najdete hry jako je Counter-Strike, Overwatch nebo Call of Duty. Mezi ně se ale v letošním roce pokusí procpat i studio Riot Games se svým Valorantem. Vývojáři se nijak netají tím, že jejich novinka kombinuje prvky od konkurence. Už na první pohled je vidět, že si vzali velkou inspiraci z Counter-Strike. Hratelnost je totiž postavená na stejném konceptu.



Hned na první pohled je vidět inspirace celou řadou herních stálic žánru

V zápasech na každé straně stojí pětice hráčů. Jedna strana brání, druhá útočí a snaží se položit “bombu” a následně ji i zdárně odpálit. Hraje se na 24 kol, takže tým, který jako první dosáhne skóre 13 bodů, vyhrává. Zatím zůstává otázkou, jak to bude vypadat při remíze, ale vůbec bychom se nedivili, kdyby to fungovalo na stejném principu, jako právě v CSku.

Overwatch a Counter Strike v jednom balení

Před začátkem kola probíhá fáze nakupování. Během ní jsou týmy odděleny neprostupnými bariérami. Zásadním rozdílem oproti konkurenci ale je, že si nekupujete jen vybavení, ale i schopnosti. Tady přichází inspirace hrou Overwatch. Můžete hrát za několik různých agentů, přičemž každý z nich má čtveřici unikátních schopností. Zatím známe 8 agentů, ale už nyní víme, že při vydání plné verze by jich mělo být 12. Obě strany si vybírají z těch samých postav a v týmu může být každý z agentů jen jednou.

Většina schopností se týká práce s vizí. Agenti umějí stavět dočasné kouřové zdi a nejrůznější druhy clon, ale dojde i na ability zaměřené čistě na poškození. Ultimátní schopnost pak funguje trochu jinak. Tu si nekupujete, ale postupně se vám naplňuje její ukazatel za zabíjení nepřátel a sbírání orbů. Ultimátku za zápas nepoužijete mockrát, ale bude mít výrazně větší vliv než běžné schopnosti.

I přes to, že schopnosti hrají důležitou roli, je ale nedílnou součásti Valorantu i samotné střílení, taktika a správa ekonomiky. Investujete do zbraně nebo toto kolo sáhnete po nějaké schopnosti? V ukázce je také vidět jedna velmi příjemná funkce. Pokud nemáte dostatečné finance, můžete požádat o pomoc někoho z týmu. Ostatním pak stačí jedním kliknutím žádost potvrdit a dál už nemusíte nic řešit.



Design postav a jejich vybavení rozhodně patří mezi silné stránky titulu

Mimo znalosti jednotlivých agentů bude také důležitá znalost map. Oficiální ukázka se odehrává na docela rozlehlé mapě, kde najdete hned 3 místa pro položení bomby. Počet "plantů" prý na ostatních mapách bude odlišný. Při vydání by měly být k dispozici 4, přičemž nové budou přibývat postupem času.

Některým hráčům se sice líbí koncept hry jako takový, ale nezamlouvá se jim stylizace. Není až tak výrazná jako třeba u Overwatch, nás každopádně moc nepřekvapila. Docela ladí s ostatními výtvory Riot Games. Volba stylizace má ale i jiný důvod než jen to, aby hra vypadala dobře. Riot si totiž dal za cíl, aby Valorant fungoval na co největším množství PC. Měl by ho na 30FPS rozjet i několik let starý stroj. Pro hráče s moderní sestavou pak nebude problém dosáhnout na 144FPS. Jen je tedy potřeba monitor, který tuto frekvenci podporuje.

"Riot si dal za cíl, aby Valorant fungoval na co největším množství PC."

Po stránce technologie pak bude mít Valorant 128 tickové servery. Odezva by tedy měla být minimální. Spolu s tím do něj Riot implementuje i jejich nový anti-cheat, o kterém mluvili před pár měsíci na jejich vývojářském blogu. I když se to nemusí zdát, hráči, kteří podvádějí, se v multiplayerových střílečkách stále objevují docela často. Možná si říkáte, že na konzolích něco takového nehrozí. Tam ale Valorant nenajdete. Je to totiž exkluzivita pro PC.



Výběr zbraní i schopností bude bohatý a různorodý

O Riotu se stále vtipkuje kvůli tomu, že nezvládají svoje hry vybalancovat. Obavy ohledně toho panují i kolem Valorantu. Je to ale přeci jen odlišný žánr. S bugy by to pak mělo být znatelně lepší především díky tomu, že poběží na Unreal Enginu 4, který je pro vývojáři mnohem přístupnější než engine, který používají například pro League of Legends. Pracují na něm jak dlouholetí vývojáři Riotu, tak tvůrci, kteří se podíleli na slavných FPS hrách. Doufejme, že z této kombinace vzejde něco dobrého.

Žádné lootboxy ani skiny pro agenty

Nyní se podíváme na platební model. Riot už několikrát zmiňoval, že Valorant bude free-to-play. Nějak ale vydělávat musí, takže bude obsahovat systém mikrotransakcí zahrnující kosmetické úpravy. Nikdy si za reálné peníze nebudete moci pořídit nic, co by vás zvýhodnilo přímo v zápasech. Nechybí ani Battle Pass, který se v posledních letech stal docela běžnou součástí her zdarma. Můžeme si ale prý být jistí, že lootboxy ve Valorantu nenajdeme.



Postavy mají být unikátní nejen vzhledem, ale i stylem hraní

Zároveň s tím bylo řečeno, že alespoň při vydání hry nebudou k dispozici skiny pro agenty. Je to hlavně z toho důvodu, aby šlo co nejlépe poznat, proti komu stojíte. Upravovat si tedy zatím budete moci jen zbraně a dojde i na nějaké ty spreje.

Za kosmetický obsah ale nebude nutné platit. Stejně jako například v Legends of Runeterra tady bude několik způsobů, jak se k němu dostat zdarma. Každý agent bude mít například vlastních 10 ranků. Při jejich splnění se vám zpřístupní pár skinů a sprejů. Prý je tento systém podobný Operator misím z Call of Duty.

Stejně tak i věci z Battle Passu budete moci získat prostým hraním. Nebudeme se tady ale zatím rozplývat nad tím, jak je to skvělé, že si vše můžete odemknout bez placení. S tím počkáme, až sami uvidíme, jak to bude fungovat. Riot v League of Legends udělal několik bizarních věcí spojených s monetizací, takže doufáme, že se Valorantu vyhnou.

Ohledně zasazení víme jen to, že se podíváme na “nádhernou zemi v blízké budoucnosti”. Vůbec bychom se nedivili, kdyby se kolem Valorantu postupně utvořilo celé univerzum, podobně jako to bylo s League of Legends.

Bez rankedů, ale docela brzy

Nesmíme zapomenout ani na Ranked zápasy, ve kterých bude fungovat stejný systém jako v League of Legends. Z Ironu se tedy budete moci vytahat až do Challengeru. V době vydání ale bohužel nebudou dostupné. Měly by do hry přijít ještě do konce letošního roku spolu s dalším dodatečným obsahem.

A kdy si tedy sami budeme moci zahrát? Stále se spekuluje, kdy má odstartovat beta. Dle nás to bude v následujících pár měsících, přičemž nejdříve přijde uzavřený test a těsně před vydáním se brány Valorantu otevřou pro všechny. Ani tak ale na vydání plné verze nebudeme muset čekat nijak dlouho. Riot totiž chystá vydání na léto tohoto roku, což je mnohem dříve, než jsme očekávali. Myslíte, že má Valorant šanci postavit se po bok velikánů jako je Counter-Strike? Dejte nám vědět do komentářů.