Valorant pravděpodobně zamíří i na mobilní zařízení

Nový hit mezi střílečkami - Valorant dost možná zamíří na mobilní zařízení. Naznačují to informace, které získali někteří hráči v uzavřené betě. Jeden z testujících hráčů zapnul hru na notebooku, který byl v tablet režimu a nejspíše se v tu chvíli nestačil divit. Na obrazovce se mu totiž objevilo dotykové ovládání, které zřejmě bude určené právě mobilním zařízením. Kromě toho se také lidem podařilo ve složkách hry najít ikonky, které by měly sloužit pro mobily.

S jistotou zatím nemůžeme předpokládat, že by něco bylo jisté. Přece jenom tyto soubory mohly ve složkách hry zůstat z dřívější doby, kdy se třeba o mobilní verzi uvažovalo. Neznamená to však, že z plánů nemohlo třeba sejít, nebo se něco takového v určité fázi vývoje netestovalo. Riot zatím oficiálně potvrdil pouze PC verzi a té se dočkáme v průběhu léta.

Icons relating to the game having Mobile support are in the game files, this doesn't confirm Valorant will be playable on Mobile but does confirm they have icons for it if they ever want to go that route. pic.twitter.com/2JZEYEgI1N