Valorant se chystá na PlayStation 5 a Xbox Series. Je to první hra od Riot Games, která vyjde na konzolích

Jméno Riot Games bylo dlouhou dobu známé hlavně díky MOBA hře League of Legends. V posledních letech se mu ale podařilo prorazit i na poli mobilních her a zářez má také v žánru FPS kompetitivních stříleček. Právě Valorantu se týká nedávné oznámení. Doposud byl dostupný jen na PC, a i když se spekulovalo hlavně o příchodu na mobily, tak došlo k oznámení konzolových verzí pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pokud máte zájem zapojit se do testování, můžete se přihlásit skrz oficiální stránky.

Všechny verze Valorantu budou sdílet jeden účet, což znamená, že se vám bude přenášet veškerý postup včetně koupených skinů. Riot ale chce zachovat kompetitivní integritu hry, a tak zatímco konzoloví hráči budou moci hrát společně bez ohledu na to, jestli mají PlayStation či Xbox, PC zůstane oddělené. Nutno uznat, že tento přístup je použitelnější než u některých konkurenčních her, které to míchají vše dohromady.

Po čtyřech letech od původního vydání se tak působiště Valorantu bude rozšiřovat. Jednou z největších výzev při vývoji nových verzí pro Riot bylo správně převést ovládání na ovladače. S tím má pomoci Focus mód. Do toho by se hráč měl přepnout před střetem s nepřítelem. Dovolí mu totiž precizněji mířit a pohybovat se pomaleji, což je v napjatých situacích žádoucí. Nakonec ale bude na vás, jak a jestli budete tuto možnost vůbec využívat. Ovládání celkově bude volně upravitelné, takže si můžete vše nastavit tak, aby to sedělo vaší představě.

Zatím není jasné, kdy můžeme očekávat ostré spuštění Valorantu na konzolích. Už teď si ale tato střílečka připisuje jedno prvenství. Riot Games nikdy dřív nevydali svoji hru na konzolích. Můžete si sice zahrát třeba Ruined King nebo Mageseeker ze světa League of Legends, ale u těchto projektů působili jen jako vydavatel. Rozhodně to ale není poslední takový případ. V příštím roce se na PC a konzole chystá jejich debut v žánru bojovek s 2XKO a snad bychom se někdy měli dočkat i slibovaných konzolových verzí Wild Riftu.

Zdroj: Valorant