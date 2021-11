Valve odkládá vydání handheldu Steam Deck kvůli nedostatku materiálů

"Je nám to líto - dělali jsme, co jsme mohli, abychom se vyvarovali problémů ohledně nedostatku materiálů, ale komponenty nedorazily do výroby v požadovaném čase, abychom stíhali vydání v původním termínu," uvádí Valve v novém updatu ohledně jejich přenosné konzole Steam Deck. Kvůli těmto komplikacím se začnou první kusy do rukou hráčů dostávat místo prosince až příští rok v únoru.

Podívejte se na artworky ze zrušeného pirátského sci-fi dobrodružství od Valve

Valve každopádně není jedinou společností, která se musí s takovými problémy vypořádávat. Stále není nic snadného sehnat ani jednu z nové generace konzolí a Nintendo ve svém posledním finančním reportu oznámilo, že muselo snížit počet vyrobených Switchů na vánoční sezónu, protože ani jejich továrny nemají dostatek materiálů na výrobu plánovaného množství kusů.

Valve ukázalo vnitřní složení herní konzole Steam Deck. Radí, jak vyměnit SSD i páčky

Pro Valve není výzvou pouze výrobní proces, ale musí také zajistit to, aby všechny hry na jejich linuxovém handheldu běžely v požadované kvalitě. V tomhle ohledu se jim podle všeho zatím daří dobře a už zítra pořádají virtuální konferenci pro vývojáře ohledně toho, jak s vývojem na Steam Decku pracovat.

Zdroj: The Verge