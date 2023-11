Valve představilo Steam Deck OLED s lepší baterií. Do prodeje jde příští týden. Původní model zlevnil

Valve si pro hráče připravilo předvánoční překvapení. Už od 16. listopadu si budete moci pořídit vylepšený model kapesního Steam Decku s HDR OLED displejem. Vnitřnosti zůstávají takřka stejné, výjimkou je hlavně baterie. Namísto 40 watthodin má OLED model 50 watthodinovou baterku, takže se maximální výdrž vyhoupla na 12 hodin. Samozřejmě ale záleží na tom, jak náročné tituly budete hrát. Místo Wi-Fi 5 pak bude tenhle model mít Wi-Fi 6E, 7nm APU vystřídalo 6nm a v balení najdete napájecí zdroj s 2,5m kabelem namísto 1,5m.

Steam Deck OLED se bude prodávat ve dvou variantách. Můžete si vybrat z 512GB verze za 569€ (cca 13 965 Kč) a 1 TB verze za 679€ (cca 16 655 Kč). Zvýšila se tedy maximální možná interní paměť, ale samozřejmě nechybí možnost rozšířit si úložiště skrz SD kartu. To jsou z popisu veškeré odlišnosti oproti původní verzi. Společně s oznámením ale vyšla řada testů, recenzí a rozborů OLED modelu. The Verge například píše, že má větší a tišší větráček, je o 29 gramů lehčí a celkově je na tom lépe s chlazením. Přímo v recenzi si pak chválí i vylepšenou ergonomiku nebo hlasitější reproduktory.

Specifikace Steam Deck Steam Deck OLED Procesor AMD 'Van Gogh' 7nm Revidované AMD 'Van Gogh' 6nm Paměť 16 GB LPDDR5 5500MT/s 16GB LPDDR5 6400MT/s Displej 1280x800 - 7" 60 Hz IPS, 400 nitů 1280x800 - 7,4" 90 Hz OLED, HDR s max 1000 nitů, SDR max 600 nirů Baterie 40 Wh 50 Wh Bezdrátové připojení Wi-Fi 5 2.4GHz a 5GHz, 2x2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6E 2.4GHz, 5GHz a 6GHz 2x2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Váha 669 g 639 g

Jak už vyplývá z názvu, tím hlavním je rozhodně displej. Kromě toho, že jde o OLED s podporou HDR, je jeho velikost 7,4" oproti 7" na původním modelu. Z 60 Hz se pak vyhoupnul na 90 Hz. Valve přímo uvádí, že vnitřnosti jsou v podstatě totožné a ve výkonu při hraní nebude rozdíl. Test Digital Foundry nicméně dokazuje, že se díky drobným změnám třeba v Cyberpunku 2077 zvýší počet FPS o pár snímků.

Původní modely zlevnily do vyprodání zásob

Steam Deck OLED v podstatě nahradí v nabídce původní modely. Nadále se bude prodávat pouze základní LCD 256GB verze s cenovkou 419€. Valve nabízí do vyprodání zásob i ostatní varianty se slevou. 64GB prodává za 369€ (cca 9 050 Kč) a 512GB za 469€ (cca 11 500 Kč). Stejně jako OLED model i tuto nabídku najdete přímo na stránkách Steamu.

Limitovaná edice pouze pro USA a Kanadu

Valve si také k vydání nového modelu připravilo limitovanou edici s průhledným tělem. K ní se ale bohužel nedostaneme, protože se ve velmi omezeném množství kusů bude prodávat pouze v USA a v Kanadě. Půjde o 1TB variantu a stejně jako klasický OLED se začne prodávat 16. listopadu.

Valve by pro Steam Deck 2.0 chtělo vyšší výkon

„Jak displej, tak baterie byly poměrně zřejmé věci, které jsme chtěli udělat lepší hned na začátku,“ říká v rozhovoru pro britský Eurogamer Greg Coomer, designér Steam Decku. Zároveň dodává, že u OLED displeje narazili, protože žádný z výrobců nebyl schopný splnit jejich požadavky a ani pořádně nevěděli, do jaké kategorie Steam Deck zařadit. To už se ovšem od vydání původního modelu změnilo. A podobný případ je to u technologie, která by byla potřebná pro razantní zvýšení výkonu.

K tomu se vyjádřil hardwarový inženýr Yazan Aldehayyat. Podle jeho slov zatím neexistuje technologie, která by odpovídala představám Valve. „První Steam Deck byl prvním okamžikem, kdy jsme měli pocit, že máme dostatečný výkon grafického procesoru v přenosné variantě, který vám umožní hrát všechny hry na Steamu. Byli bychom rádi, kdyby se trend výkonu na watt rychle vyvíjel, abychom dosáhli žádaného zlepšení, ale na takové úrovni zatím nejsme.“

S PC handheldy od Valve se tedy jen tak nerozloučíme. Právoplatného nástupce ale uvidíme nejdříve za několik let, takže pokud jste po Steam Decku pokukovali už dříve, tak jeho nová OLED verze jistě udělá radost jako dáreček pod stromečkem.