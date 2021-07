Valve představilo vlastní přenosnou konzoli Steam Deck. Vyjde už na konci roku

Už je to pěkných pár let, co jsme tady měli kombinaci konzole a PC v podobě Steam Machine, která se ale moc neuchytila. Valve s těmito hardwarovými pokusy ale nehodlá přestat. Dnes byl oznámen Steam Deck, což má být dle vyjádření plnohodnotné přenosné PC.

Steam Deck přijde na trh v prosinci letošního roku a bude se prodávat ve třech cenových kategoriích, které se mezi sebou liší pouze úložištěm. 64 GB verze s eMMC úložištěm vás vyjde na 419€. 256 GB verze za 549€ už bude mít NCMe SSD úložiště, takže bude rychlejší. To se týká i verze s 512 GB, která stojí 679€. Zbytek vnitřností by pak měly mít všechny varianty stejný. Veškeré podrobnosti najdete na oficiálních stránkách.

Hardwarové specifikace Procesor AMD Zen 2, 2,4-3,5GHz

Grafika AMD 8 RDNA 2 CU, 1.0-1,6GHz

16 GB LPDDR5 RAM

Rozlišení obrazovky 1280x800 v poměru stran 16:10,

Dotykový 7" LCD display, podporuje 60 FPS

Připojení k Wi-Fi a Bluetooth 5.0

Možnost rozšíření úložiště microSD kartou

Operační systém SteamOS 3.0

Podporuje pohybové ovládání

Na pohled vám Steam Deck jistě připomene Nintendo Switch. O to víc nám ho připomíná tím, že bude mít také dok, skrz který si ho budete moci připojit k větší obrazovce. Ten se ale bude prodávat samostatně. Jeho cenu zatím neznáme.

Zajímavostí je, že kromě tlačítek a analogových páček na Steam Decku najdete také trackpady, které můžete znát například ze Steam Controlleru. Ovládání her, kde se bez myši neobejdete, by díky nim mělo být výrazně příjemnější. Nechybí ani tlačítka na zádní části konzole.

Novináři z webu IGN už měli možnost si Steam Deck vyzkoušet na vlastní kůži. Jaké jsou jejich dojmy se můžete podívat ve videu výše.