Valve rozhodně nepracuje na žádné hře z univerza Left 4 Dead

Posledních několik dní se na internetu vyrojila celá řada úniků, poukazujících na možný vývoj třetího dílu populární týmovka Left 4 Dead, dokonce pro brýle virtuální reality. Valve ale v rozhovoru pro IGN velmi rychle zasáhlo a vyvrátilo vše, v co jsme doufali. Na ničem, co by bylo spojené s touto značkou, se totiž nepracuje.

"Viděli jsme spekulace a kroužící informace během posledních několika měsíců," řeklo Valve ve svém prohlášení. "Před několika lety jsme zkoumali nové možnosti pro Left 4 Dead v nové generaci. V tuto chvíli ale nepracujeme na žádném projektu z tohoto univerza. A nikdy jsme nepracovali."

Vypadá to tedy, že jediný nadějný projekt, na který se v tuto chvíli můžeme těšit, je Half-Life: Alyx.