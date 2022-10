Valve si zaregistrovalo novou značku. Spekuluje se o nové hře nebo rovnou celé sérii

Pamatujete, když společnost Valve vydávala hry častěji než jednou za dekádu? Nevypadá to, že by se na současné situaci mělo něco změnit, ale možná se konečně dočkáme nějaké novinky. Valve totiž před pár dny na americkém úřadě podalo přihlášku na registraci ochranné známky na cosi jménem Neon Prime.

"Počítačové hry, elektronické hry, videohry, počítačové hry ke stažení přes internet." Těchto kategorií se týká žádost Valve. Nepřekvapivě tedy bude Neon Prime mít něco společného s hrami. Zatím to ale neznamená, že se dočkáme nového titulu z dílny Valve. Tato společnost se v minulosti vydala i do dalších odvětví herního průmyslu, takže není od věci prozatím svá očekávání držet na uzdě. Také to může dopadnout tak, že nová ochranná známka nebude využita vůbec, což se také děje docela často.

Po internetu se ale během chvíle tak jako tak rozletěly spekulace o tom, co Neon Prime může být. Někde se můžete dočíst, že by to mohl být znovuoživenou hru, kterou jsme doposud měli za zrušenou. Jiní fanoušci se přiklánějí k tomu názoru, že by to měla být rovnou celá nová série.

Před oficiálním oznámením se nebudeme uchylovat k předčasným závěrům, ale musíme uznat, že Valve je v posledních letech aktivnější, než by se mohlo zdát. Úspěšně uvedlo na trh Steam Deck, má značný podíl na trhu s virtuální realitou a před pár dny vydalo pro všechny uživatele předělanou Steam aplikaci pro Android i iOS. Rádi uvidíme, co dalšího pro nás chystají. Je ale těžké odhadnout, kdy by oznámení mohlo přijít.

Zdroj: PC Gamer