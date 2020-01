Vampire The Masquerade - Bloodlines 2: frakční válka plná krve

Pokračování kultovního RPG Vampire The Masquerade: Bloodlines bylo oznámeno v prvních měsících minulého roku a vyvolalo velmi pozitivní ohlasy. Nejen, že se konečně zase ve formě velkého titulu podíváme do World of Darkness, obrovského univerza plného všemožných monster a magie. Také je to z toho důvodu, že se tématika vampýrů tohoto stylu v herním průmyslu moc často nevidí. Je tady spousta faktorů, které rozhodnou, jestli se jedná o důstojného nástupce, ale většinu z nich uvidíme až ve finální hře. První Bloodlines přeci jen také nebylo nic dokonalého. Z dosavadních informací to každopádně vypadá velmi nadějně.

Původně jsme se hry měli dočkat už v prvním kvartálu letošního roku. Ještě, než začala velká vlna odkladů jarních titulů, oznámila společnost Paradox Interactive, že se Bloodlines 2 o něco opozdí. Přesné datum nám neřekli, ale mělo by to být do konce letošního roku. Pokud se tímto tahem chtěli vyhnout konkurenci silných her, které měly během jarních měsíců vyjít, tak jim to moc nevyšlo, protože jich bylo hned několik odloženo právě na podzim.

Jméno studia Hardsuit Labs jste možná poprvé slyšeli právě v souvislosti s Bloodlines 2. Není se ani čemu divit. Mají za sebou pouze free-to-play střílečku Blacklight, která se do moc širokého povědomí hráčů nedostala. Rozhodně jim ale nemůžeme upřít to, že se dobře starají o komunitu. Často skrz sociální sítě zveřejňují nové materiály z vývoje a další obsah související se hrou.

I když hlavním prvkem hry bude, stejně jako u jejích předchůdců, příběh, největší obavy rozhodně směřují k její akční části. V ukázkách samozřejmě vypadá velmi dobře, ale stejně tak dobře víme, jak nedotažený boj byl v prvních Bloodlines. Zkrátka, velmi rádi se necháme překvapit, jak si s tím v Hardsuit Labs poradili. Souboje budou tvořit zásadní část hry, takže by jejich nedotažení rozhodně pokazilo celkový zážitek.

Možnost volby

Výše zmíněný příběh nás zavede do Seattlu. Zdejší komunita vampýrů je bohatá na všechny možné klany a frakce. Během události zvané Mass Embrace se do ní zařadí i náš hlavní hrdina, kterého si budete moci vytvořit od základu dle svého. Stačí chvíle a jste vhozeni mezi frakce, které mají společné vztahy pěkně našponované. Z počátku vás navíc nikdo nebere moc vážně, protože jste Thinblood - slabší vampýr nepatřící do žádného velkého klanu.

Tvůrci se netají tím, že během hraní budete mít spoustu možností, jak ovlivnit příběh. Už jen to, jaké příběhové pozadí vyberete vaší postavě v dobách, kdy ještě byla člověkem, mění přístup ostatních vampýrů. Samozřejmě to není poslední volba. Další, snad ještě důležitější, přichází při výběru klanu. Bylo jich představeno 5, přičemž máme potvrzeno, že další budou přibývat formou DLC.

Mezi ty nejznámější patří Brujah – klan zakládající si na starých tradicích a řídí se pravidly maškarády. Oproti tomu takoví Malkaviani jsou častokrát považováni za šílence. Dále budete mít možnost stát se Tremere. Tato volba je vhodná pro ty, kteří by se rádi stali krvavými mágy. Volba klanu každopádně neovlivňuje všechny vaše schopnosti. Při přerodu na vampýra ještě budete vybírat z trojice disciplín, které se pak rozvíjí po zbytek hry.

Válka frakcí

Ještě nebudeme odbíhat od voleb, protože budete muset učinit ještě jednu velmi důležitou. Zdejší frakce jsou různorodé. Každá má jiné smýšlení a zásady. Jelikož jste v komunitě vampýrů nováčkem, tak bude opět na vás, na kterou stranu se přidáte. V Seattlu funguje 5 velkých frakcí v čele s Camarillou. Tam spadají tradiční upíři dodržující pravidla a vede ji zdejší princ. Ještě nedávno ale vše měla pod palcem frakce The Pioneers skládající se z vampýrů rozličných klanů. Jsou to spíše idealisté a romantici než krvelačné bestie. Před dvaceti lety ale přišel jejich pád a přišli o většinu kontroly nad městem.

Pokud sháníte rychlý výdělek, není pro to lepší místo než sídlo Barona. Nabídne práci každému, kdo projeví zájem. Musí to ale zvládnout rychle, tiše a mít silný žaludek. Nikdy se totiž nejedná o nic bezpečného a příjemného. Oproti tomu The Newcomers, které vede Viktor “Professor” Goga, si zakládají na poskytování bezpečného přísunu krve pro své členy. Pohybují se v těch nejlepších lovištích, takže se není čemu divit, že patří mezi nejmocnější frakce.

Poslední z velké pětky jsou The Unseen. Jak už jejich název napovídá, schovávají se ve stínech, pracují hlavně s informacemi a jejich značnou část tvoří klan Nosferatu. Nejen kvůli svému životnímu stylu žijí v horších čtvrtích Seattlu.

Celé to může znít docela zmateně, ale budete mít desítky hodin na to, abyste se na plno ponořili do tohoto temného světa. Pokud se vám líbil příběh původních Bloodlines, tak by vás ani pokračování nemělo zklamat. Pracuje na něm totiž stejný autor – Brian Mitsoda.

Paradox má s World of Darkness očividně velké plány. Mají rozjetý vývoj hned několika titulů, ale tím nevýraznějším projektem je jednoznačně Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Jelikož už pro něj mají naplánovaný obsah po vydání, tak si snad dají záležet, aby základní hra naplnila očekávání hráčů. Byla by škoda, kdyby návrat zrovna této značky pohořel.