Vampire The Masquerade - Swansong představuje Layshu z klanu Malkavian

Vampire The Masquerade - Swansong je další z titulů, které rozšíří univerzum World of Darkness. Byl oznámený už dva roky zpátky, a i když má vyjít ještě letos, tak jsme toho přímo ze hry zatím moc neviděli. To platí i pro nový trailer, ve kterém se gameplay objeví jen na pár vteřin.

Představila se nám jedna ze tří hlavních postav - Laysha z klanu Malkavianů. Jejím cílem je najít svoji ztracenou dceru a očividně jí nevadí, když za ní během jejího pátrání zůstane pár mrtvol.

Vampire The Masquerade: Bloodhunt je upírský battle royale v ulicích Prahy

Ve Swansongu se podíváme do Bostonu současnosti, kde se momentálně snaží získat nadvládu nad podsvětím nováček na postu prince, kterým je Hazel Iversen přezdívaná Swan. Ta chce město vrátit pod kontrolu společenství Camarilla, které uznává staré tradice včetně maškarády. Ještě pořádně nevíme, na jaké straně naše trojice upírů bude stát, ale vypadá to, že konečné rozhodnutí bude na nás. Vývojáři si prý hodně zakládají na volbách, které ovlivňují průběh hry.