Vampire: The Masquerade – Swansong se připomíná stylovým hudebním trailerem

Zatímco čekáme na Bloodlines 2, Swansong se chystá nás uvrhnout do temného světa upírá mnohem dříve.

Vampire: The Masquerade má dosti chaotickou strukturu her. Pokračování kultovních Bloodlines je zatím v nedohlednu a my tak můžeme vzít za vděk alespoň skvělé adventurní odbočce Swansong, která se chystá na trh 19. května letošního roku.

Venku je nyní čerstvý trailer, který skvělým způsobem kombinuje hudební znělku s akcí na obrazovce a láká na opravdu vymakanou příběhovou detektivku. Dáte si říci?