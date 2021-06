Vampire The Masquerade: Bloodhunt je upírský battle royale v ulicích Prahy

Bloodhunt je free-to-play battle royale z pohledu třetí osoby odehrávající se v univerzu Vampire The Masquerade, které vám jistě není cizí. Do Bloodhuntu se dokonce budeme moci pustit dříve, než do pokračování Bloodlines, na které čekáme už pěkných pár let. Má totiž vyjít ještě letos. Pro nás je to celé o něco atraktivnější, protože by se tento krvavý hon měl odehrávat v pražských ulicích.

Pro ty nedočkavé z vás už 2. července proběhne uzavřené alfa testování, do kterého se můžete registrovat na stránkách hry. Po stránce hratelnosti se má Bloodhunt zaměřovat na neomezený pohyb po mapě a rozmanité využívání nadpřirozených schopností, které se jistě budou odvíjet podle vašeho upírského klanu. Kombinují se tady souboje na blízko i na dálku.

Na pozadí toho všeho se bude odehrávat příběh týkající se rivality frakcí Kindredů a do toho se zapojí i lovci ze Second Inquisition, jejichž cílem je všechny upíry sprovodit ze světa. Během toho, co se s tím vším musíte vypořádat, navíc nesmíte zapomínat na dodržování zásad maškarády.