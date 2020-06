Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 odhalilo limitovanou sběratelku

Než se dostaneme ke sběratelce samotné, mezi novou informaci patří návrat oblíbené postavy z původního Bloodlines. Řeč je samozřejmě o červenovlasé Damsel, kterou i zde namluví původní dabérka Courtenay Taylor.

Dnes byla mimo jiné konečně potvrzena i limitovaná sběratelská edice. K mání bude pouhých 3000 kusů a ti, jenž si jí pořídí se mohou těšit na vinyl s nějakou tou muzikou ze hry a 28 centimetrovou figurku Elif. Jo, a také mapu hry a steelbook.

Sběratelská edice bude navíc obsahovat páté vydání digitální knížky Vampire: The Masquerade a DLCčka: First Blood pre-order pack, Unsanctioned Blood pack a Season of the Wolf Pass. Vše vás vyjde na necelých 110 euro.

Bloodlines 2 bude vydán v průběhu tohoto roku na PC, PS4 a Xbox One.