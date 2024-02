Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 předvádí akci i tichý postup. Zařadíme se do jednoho ze čtyř upírských klanů

Pokračování temného RPG Bloodlines ze světa World of Darkness je už dlouhé roky očekávanou záležitostí. Projekt doprovázely nemalé problémy, ale poté, co nad ním kontrolu převzalo studio The Chinese Room, bychom se snad na konci letošního roku měli dočkat výsledku pro PC, PS5 a XSX. Jak přibližně by mohl vypadat, můžete vidět na novém traileru s ukázkami přímo z hraní.

Chopíme se role Phyre a budeme se snažit rozkrýt tajemství znaku, který má tahle upírka na ruce. Během toho se zapleteme do všemožných machinací v podsvětí Seattlu. V ukázce můžete vidět, že akční pasáže vesměs nechají přístup na hráči. Mohla by to být vcelku dobrá alternativa k Dishonored, kdy si můžete vybrat, jestli chcete jít potichu nebo naopak naděláte pořádnou paseku. Bloodlines 2 na nás zatím působí víc jako stealth hra. Přímá akce má podle ukázky ještě určité rezervy a nevypadá tak dobře.

Na konci ukázky se pak objevuje Willem, jeden z tajných strážců upírského sněmu. Jelikož se naše hlavní postava v tomto příběhu dostává do role šerifa, tak i taková autorita musí být v její přítomnosti sdílná. O příběhu toho ale i tak stále víme velmi málo a oproti původní představě, kterou jsme slyšeli při prvotním oznámení, se hodně změnil. Podobně jako v prvním Bloodlines jsme totiž měli hrát za novopečeného upíra.

Styl hraní také jistě výrazně ovlivní volba klanu. Budeme se moci zařadit mezi Brujah, Tremere, Banu Haqim a Ventrue. Každý se liší nejen hierarchií a krvavou magií, nejsou si nikterak podobné ani stylem života. Tremere se vyžívají v kouzlech. Brujah jsou oproti tomu samostatní rebelové, zatímco Banu Haqim patří mezi nebezpečné zabijáky. Klanů ale během hraní jistě potkáme vícero. Už zmiňovaný Willem patří mezi Nosferatu. Snad to s Bloodlines 2 dopadne dobře. Byla by škoda, kdyby dlouhé čekání na další upírské RPG přišlo vniveč a pak se kvůli jeho neúspěchu na této scéně zase několik dalších let nic nedělo.

