Vánoce na sněhu: Tipy na nejlepší herní světy s bílou nadílkou

Red Dead Redemption Zprvu byste na divokém západě sněhovou pokrývku nejspíš neočekávali. Red Dead Redemption 2 ale v tomhle ohledu překvapí hned ze začátku. Během prvních pár hodin se projdete skrz nádherně zasněženou krajinou, která patří mezi ty nejlépe zpracované, jaké můžete v herních světech najít. Nejen hlavní postava, ale i koně a zvířata za sebou zanechávají stopy. Při lovu vám pak pomohou krvavé stopy zraněných obyvatel lesa, které jsou ve sněhu velmi dobře viditelné. Ne, že by na běžném povrchu nebyly, ale v tomhle případě zkrátka bijí do očí. Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Vývojáři mysleli i na takové detaily jako je ohýbání větví stromů pod tíhou napadaného sněhu. To všechno si teď můžete konečně vychutnat i na PC. Rockstar se sice stále nevypořádat se všemi technickými problémy, které Red Dead na této platformě má, ale po posledním patchi se to výrazně zlepšilo. 4K obrázky z PC verze Red Dead Redemption 2 lákají luxusní grafikou Red Dead Redemption 2 je navíc dostupné už i skrz Steam. V tomto případě je ale docela jedno, jestli použijete tento obchod nebo Epic Games Store, protože ve finále se hra stejně spustí přes Rockstar Games Launcher.

Mafia II Když je řeč o vánoční atmosféře, vždy se mi mezi prvními hrami vybaví druhý díl Mafie. I když v době svého vydání nesklízel tak nadšené ovace, postupem času se z něj stala kultovní záležitost stejně jako z prvního dílu. Poslední dobou se proslýchá, že s dalším dílem přijde i remaster dvojky, což ale stále není zrovna nutné. Stále totiž vypadá velmi dobře ve své původní podobě. V zimních měsících se příběh odehrává sice jen v prvních několika misích, ale i tak je to příjemný zážitek projíždět se bílým Empire Bay. Celkový dojem z toho, že zima tady není udělaná jen tak aby se neřeklo, doplňuje třeba podkluzování pneumatik na ledovce nebo opadávání sněhu ze střechy auta. Jak Češi udělali díru do světa aneb historie vývoje série Mafia Jeden z nejlepších momentů je v tomto ohledu začátek druhé mise, kdy se Vito chce porozhlédnout po městě a podívat se, co se za dobu jeho služby na frontě změnilo. Jízdu v taxíku doprovází píseň Let it Snow od Deana Martina, po cestě domů se bavíte se starými známými a zrovna začalo sněžit. Určitě budeme rádi, když se druhá Mafia dostane i na aktuální platformy, i když s původní PC verzí stále nejsou žádné problémy. Ale třeba Mafia na Switch? No to bychom si dali hned.

Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds V Guerrilla Games dříve vznikaly jen FPS střílečky. Jejich první RPG s otevřeným světem ale i tak zvládli na výbornou a příběh Aloy sklízel na herní scéně velmi dobré ohlasy. Ještě ten samý rok, co Horizon vyšel, byl vydán i datadisk s podtitulem Frozen Wilds, ve kterém jsme se vydali do promrzlých krajin. Už v prvních momentech, kdy se do nových lokací dostanete, je vidět, že sníh tady není jen bílá textura na zemi, kterou tento prvek vývojáři hodlají odbýt. V klidnějších momentech se můžete kochat promrzlým prostředím a třeba se projít i po zamrzlých ledových plochách. Občas ale umí být sníh i pěkně divoký. Hlavně v případech, kdy jste uprostřed vánice a odněkud na vás vyskočí mechanické monstrum, to není nic příjemného. Horizon Zero Dawn 2 je skoro oficiální, prozradila to herečka Pokud jste hráli původní hru, tak Frozen Wilds doporučujeme i z hlediska jeho kvality a rozsahu. Přeci jen přináší celou novou lokaci spolu s vybavením, obleky nebo třeba nepřáteli. A v případě, že jste s Horizonem ještě nepřišli do styku, tak doporučujeme sáhnout po kompletní edici z kolekce PlayStation Hits. Obsahuje jak základní hru, tak Frozen Wilds a její cena nepřesahuje 500 korun.

Monster Hunter World: Iceborne Stejně jako v případě Horizonu se i nejnovější Monster Hunter podíval do promrzlých krajů až s datadiskem. PC hráči si sice ještě nějaký ten měsíc na jeho příchod musejí počkat, ale na konzolích už je Iceborne chvíli dostupný. Po startu prvního questu spojeného s novou lokací, vás hra hned hodí do sněhových závějí a hned je znát, že se Iceborne bude hrát trochu jinak než základní hra. Sněhu je totiž dost, a tak se při brodění závějemi vaše postava rychleji vyčerpává a pokud nemá dostatečně teplé oblečení, tak je výdrž po chvilce pryč. Nejlepším řešením je v tomto případě nosit dostatek bylinek, ze kterých si můžete vyrobit teplý nápoj. Monster Hunter World: Iceborne - bestie, ze kterých mrazí | Recenze V rámci obsahu kromě nové krajiny Iceborne přináší i celou řadu vybavení, zbraní a hlavně monster. Některé z nich můžete znát už ze základní hry nebo předchozích dílů, ale každé z nich má zase nějakou vychytávku. Jako první se ale střetnete s naprostou novinkou. Křížence dinosaura a soba jakým je Bambaro jen tak někde neuvidíte. V případě Monster Hunteru je výhodou, že se do zimních radovánek budete moci pustit i se třemi dalšími kamarády. Většinu času na sněhovou pokrývku ale budete spíše nadávat. Do hratelnosti totiž přináší jen nevýhody, ale to přeci není nic, s čím by se lovec monster neuměl vypořádat.

The Elder Scrolls V: Skyrim Na další díl ze série The Elder Scrolls si ještě pár let počkáme, takže opět nezbývá nic jiného než se zase jednou podívat do provincie Skyrim. Hned po úvodním střetu s drakem a uvedení do děje se vydáte do krajů, kde zuří vánice každou chvíli. Konkrétně je řeč o hoře, na které sídlí Šedovousí. Jsou to právě oni, kdo vás obeznámí s tím, co vlastně znamená být drakorozený a naučí vás používat několik dračích slov. Na sněhovou pokrývku ale narazíte i v ostatních částech zdejších krajů. Do toho se samozřejmě nepočítají údolí, ale o pár kopců výše už najdete alespoň jemný poprašek. TES V: Skyrim má díky modifikacím stále co nabídnout (galerie) Pokud by vám to náhodou bylo málo, tak se do toho vložila i moderská komunita. Třeba taková modifikace Winter Overhaul vypadá velmi dobře. Nepochybně jich existuje mnohem více a je jen na vás, kterou si vyberete. Bohužel to platí jen pro PC verzi. I když se Microsoft snažil modifikace protlačit na Xbox, tak to stále není to pravé ořechové. Na PlayStationu a Switchi jste pak v tomto ohledu bez šance.

Steep A teď něco trochu realističtějšího. Steep je sice stále považován za arkádu, ale z prozatím zmíněných her má k realitě nejblíže. V minulosti vzniklo docela dost her zaměřených na zimní sporty. Z posledních let to byl právě Ubisoft, kdo se do tohoto žánru zase pustil. Výprava do Alp za lyžováním, snowboardingem a létáním s wingsuitem a padákem je něco, co vám žádný jiný titul na současné generaci neposkytne. Prostředí je zpracované opravdu parádně. Sníh se chová tak, jak bychom si od takové arkády přáli. Jen samotná hratelnost mohla být o něco lepší. Herní projekt Avatara je stále ve vývoji, potvrdil Ubisoft Massive Když si vzpomeneme třeba na sérii SSX, jejíž poslední díl vyšel před sedmi lety, tak je Steep při hraní tak nějak kostrbatý. SSX sice bylo zaměřené hlavně na snowboarding, ale při hraní to zkrátka byla větší zábava. Co se Steepu upřít nedá je úspěch ohledně spolupráce. Po vydání hry přišlo ještě několik DLC, přičemž jedno z nich mělo i oficiální licenci pro zimní olympijské hry v roce 2018. To znamenalo nejen nové vybavení, ale i nové prostředí, ve kterém se můžete do sytosti vyřádit.

God of War V původních dílech série God of War jste na zimu narazili jen zřídkakdy. Nejnovější přírůstek to ale značně mění. V severských zemích přeci jen sněží o něco častěji než v takovém Řecku. Kratovi to ale očividně nevadí, protože i přes nižší teploty je stále oděn spoře jako za starých časů, kdy bojoval s bohy Olympu. Svět God of War na PlayStation 4 vypadá zkrátka nádherně. Většina lokací je sice spíše lineární, ale občas vás hra nechá prozkoumávat i na vlastní pěst. Pokud aktuální konzoli od Sony vlastníte a ještě jste Kratovu výpravu spolu s Atreem neprošli, tak byste to měli napravit. Ne nadarmo je God of War často řazen mezi nejlepší hry této generace. Navíc je často i součástí slevových akcí. God of War: severská výprava (recenze) Celou atmosféru skvěle doplňují postavy a monstra typické pro severskou mytologii. Jen bojů se samotnými bohy je o něco méně než v předchozích dílech. Už teď je ale jasné, že tohle poslední díl rozhodně není, a i v pokračování se možná budeme pohybovat ve zdejších krajinách. Bližší detaily bohužel ale zatím neznáme.

Assassin’s Creed III Série Assassin’s Creed navštívila celou řadu rozmanitých prostředí a historických období, ale jen v málokterém jsme si mohli prožít zimní měsíce. Jako první tuto roční dobu přinesl třetí díl z roku 2012. Zrovna od Ubisoftu bych očekával, že jim k tomuto účelu postačí bílá textura plácnutá na zem, ale ve výsledku mile překvapili. Podstatnou část hry se prodíráte sněhovými závějemi, ve kterých si kvůli omezené pohyblivosti rozhodně do boje pouštět nechcete. Koně se s tím ale vypořádávají naprosto bez problému. Ve své době působil sníh v AC III velmi dobře také díky novému AnvilNext enginu, který začali u série Assassin’s Creed tvůrci používat. Jen škoda, že zima trvala jen chvíli. Alespoň po dohrání hry jste si mohli mezi vzhledy světa libovolně přepínat. V Discovery Tour pro AC: Odyssey se můžete vydat na průzkum Řecka Nesmíme opomenout fakt, že trojka není jediným promrzlým dílem. I Rogue, ve kterém jste si mohli zahrát za templáře Shaye Cormaca, nás zavedl do bílých krajin. Tento titul si bral hodně z Black Flag včetně námořních plaveb. Se zimou jste se museli vypořádávat i na lodi, hlavně pozor, abyste nenajeli na nějakou kru nebo ledovec. Oba výše zmíněné díly vyšly i na současnou generaci konzolí ve verzi s lehce vylepšenou grafikou. Jen škoda, že ani jedna z nich na žádné z platforem neobsahuje český překlad, který alespoň původní AC III měl.

Legend of Zelda: Breath of the Wild Nejnovější díl série Legend of Zelda by se dal použít jako doporučení pro všechna roční období. Jeho herní svět totiž obsahuje spoustu prostředí, která se liší nejen vzhledem, ale i vlastnostmi. Ať už je to trávou porostlé údolí, vyprahlá pouště nebo právě ledová oblast pokrytá sněhem. Na začátku hry se na taková místa rozhodně vydávat nechcete. Spolu s tím, jak se dostáváte stále výš, se totiž snižuje teplota a s vybavením, které najdete v prvních hodinách hraní umrznete během chvilky. Je tedy lepší to nechat až na později, než si seženete teplejší oblečení nebo alespoň jídlo, které vás na nějakou chvíli zahřeje. Na IMDB se objevil seriál The Legend of Zelda ve stylu studia Ghibli Do zimy jste se samozřejmě mohli podívat i v některých předchozích dílech. Na současné generaci je ale v tomto ohledu Breath of the Wild jedinou možností. I když před pár měsíci vyšla předělaná verze Link’s Awakening, tak zimní oblast byste tam hledali marně.

Hidden & Dangerous 2 Ještě před tím, než se studio Illusion Softwork proslavilo sérií Mafia, vytvořili dvojici dílů taktické týmové střílečky Hidden & Dangerous. Pokud jste ji nikdy nehráli, rozhodně byste to měli napravit. Sice budete muset překousnout na dnešní poměry už horší grafiku, ale naopak s rozjetím hry problém díky GOG verzi není ani na moderních operačních systémech. Nám dnes poslouží druhý díl, a to díky tomu, že hned na začátku se vydáme do oblasti, kde je teplota až nebezpečně nízká. Hned po výcviku jste posláni do akce a rovnou na nepřátelské území, kde bylo sestřeleno letadlo. Je tedy třeba, aby někdo dostal pilota zase zpět domů a vaše jednotka se jeví jako ta nejlepší volba. Je tady i možnost se do hraní pustit na vlastní pěst v režimu Osamělý vlk, ale v pozdějších částech hry se s převahou nepřátel vypořádává docela těžce. Není to jediná mise, ve které se dostanete do zimy. Hned o pár hodin později vyrážíte na ledovec, kde si nepřítel vybudoval základnu. Jen pozor, abyste nesklouzli do vody. To pak nezbývá nic jiného než načíst poslední uloženou pozici. Hidden & Dangerous 2 se řadí mezi tuzemské legendy i díky skvělému českému dabingu. Ten bohužel ve výše zmíněné GOG verzi nenajdete. Stačí ale chvíle na Googlu a jistě najdete způsob, jak ho do hry dostat.