Vánoční update pro GTA Online se inspiruje Smrtonosnou pastí a Grinchem

| Už v polovině ledna vyjde nové dobrodružství posádky Slamáku ve One Piece Odyssey. Finální trailer shrnuje, co od tohoto RPG máme očekávat.

| Výborná bojovka Sifu míří i na Xbox a Steam. Společně s tím vyjde Update 4, který do hry přidá nový obsah včetně módu Arenas.

| Tajemná Star Wars hra od Ubisoftu hledá testery. Bližší informace o tom, co by měla být zač, nevíme. Stále ji má pohánět engine Snowdrop, který využívá akce The Division.