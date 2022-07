Nová hrdinka vyráží do arény.

Po menším úniku to tu máme oficiálně. Nejnovější legendou do soupisky bojovníků v battle royale hře Apex Legends je vojanda Vantage, která vyráží do boje se svou věrnou ostřelovačkou a netopýrem.

Vantage bude součástí zbrusu nové sezóny jménem Hunted, která startuje už 1. srpna letošního roku, tedy v pondělí.