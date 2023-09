Ve Far Cry 7 budeme závodit s časem. Začaly se rojit první informace o pokračování střílečky od Ubisoftu

Výlet do tropů ve Far Cry 6 Ubisoftu moc nevyšel. Svět to byl sice obrovský, ale hráč v něm po pár hodinách neměl co dělat. Rozhodně to ale neznamená konec série a v posledních dnech se začaly objevovat první informace o tom, jak by sedmý díl Far Cry měl vypadat. Vzniká pod označením Project Blackbird a s vydáním má Ubisoft počítat až na podzim roku 2025. Pracuje na něm Ubisoft Montreal a místo enginu Dunia využije Snowdrop, na kterém už několik let běží hry od Massive Entertainment.

Příběh v novém díle má nabídnout nelineární postup s tím, že hlavní zápletkou je záchrana unesené rodiny zbohatlíků. Na osvobození všech členů budeme mít omezený čas. Vše musíme stihnout za 72 hodin času v herním světě, což má odpovídat 24 hodinám reálného času. Není to ale tak, že bychom museli po zapnutí celý den sedět u hraní, abychom mohli misi dokončit. Plynutí času půjde pozastavit.

Je na vás, v jakém pořadí členy rodiny osvobodíte. Zároveň se může stát i to, že záchrana některého z nich nebude úspěšná, což změní následující části příběhu. Na straně nepřítele má stát skupina říkající si Synové pravdy. Nedivili bychom se, kdyby to byla skupina fanatiků podobná těm, které se objevily ve starších dílech.

K prvotním informacím se přidal další insider s tím, že Ubisoft bude i nadále spolupracovat s Nintendem. Nové Far Cry by se tak mělo hned v den vydání objevit i na nástupci Switche, jehož uvedení na trh očekáváme v příštím roce. Ubisoft nicméně zatím žádné z těchto informací nekomentoval a nevypadá to, že bychom se o budoucnosti Far Cry měli z oficiálních zdrojů dozvědět v blízké době.

Zdroj: Insider Gaming, Twitter