Ve Flight Simulatoru si můžete zalétat v ornitoptéře z Duny. Tematické rozšíření přibylo do hry zdarma

Spolupráci s novou filmovou Dunou nerozjíždí jen World of Tanks, přidává se i Microsoft Flight Simulator. Hru rozšířil bezplatný přídavek, který vám dává možnost usednout do kokpitu Atreidovské královské ornitoptéry, což je stroj se čtyřmi seřazenými křídly, které neustále oscilují, abyste se udrželi ve vzduchu. Znát ji můžete už z předchozího filmu.

Jelikož je to stroj dost odlišný od klasického letadla či vrtulníku, tak se s ním nejdřív musíte naučit zacházet. S tím pomůže trojice tutoriálů, během kterých dostanete do ruky vzlet, přistání i volný pád. Abyste nasbírané zkušenosti pořádně otestovali, tak se následně můžete pustit do různých aktivit a výzev. A kde jinde byste s ornitoptérou měli létat, než nad proslulou pouští planety Arrakis, kde se ukrývá vzácné koření.

Na písečném světě vás čeká také jedna záchranná mise. Pokud už svým pilotovacím schopnostem dostatečně věříte, můžete vyrazit na pomoc letovému instruktorovi, ke kterému se rychle blíží písečná bouře.

Vedle toho si Microsoft v rámci spolupráce připravil také chuťovku v podobě tematického provedení konzole Xbox Series S a ovladače. Ty si ale běžně nebudete moci koupit. Máte ale možnost je vyhrát v giveawayi. Stačí sledovat účet Xboxu na X a sdílet jejich příspěvek, třeba se zrovna vám poštěstí.