Ve hře Memories of Mars budete přežívat na rudé planetě

505 Games a Limbic Entertaiment včera oznámili vypuštění do světa hry Memories of Mars. Ta je od včerejšího dne celosvětově digitálně dostupná pro PlayStation 4, Xbox One a PC za cenu 430 Kč.

Hráč se probudí jako "klon", který zůstal na rudé planetě, na Marsu. Hra se odehrává ve sto let vzdálené budoucnosti, kde musíte prozkoumat terén a postavit obyvatelnou usedlost, bojovat proti různým nebezpečím včetně podivných nepřátel, extrémních podmínek a proti dalším přeživším jako jste vy. Hráč také odhalí události, které vedly k této situaci a bude si klást otázku: Dostanu se odsud?

Základní prvky hry

• Prozkoumejte a objevte: Prozkoumejte více než 16 km marťanské krajiny s pouštními krátery, kaňony či skálami. Navštivte více než 120 zajímavých míst, včetně opuštěných měst, dolů a průmyslových zařízení.



•Přežijte. Postarejte se o své základní potřeby a spolupracujte nebo konkurujte jiným klonům, abyste shromáždili zdroje, 3D tiskněte všechno své vybavení a vytvořte základnu, od funkčního modulu po působivou pevnost obsahující pokročilé pracovní stanice. Existují upgradovatelné dovednosti a stovky položek, které vám přizpůsobí váš zážitek.