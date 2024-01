Ve Star Wars Outlaws nebudeme bojovat za Impérium ani rebely. Příběh ovlivní vaše reputace u frakcí

Jednou z momentálně nejvyhlíženějších novinek je bezesporu RPG s otevřeným světem od Ubisoftu, které nám představí univerzum Star Wars zase z trochu jiné perspektivy. Už loni jsme mohli vidět první ukázku z hraní a nyní se v rozhovoru pro Kotaku o Outlaws rozpovídal Navid Khavari, který vede tým starající se o příběh.

Hlavní pilířem příběhu ve Star Wars Outlaws je to, že tentokrát nebudeme řešit konflikt Impéria a rebelů. Protagonistka Kay Vess nemá ani co dočinění se Sithy nebo rytíři Jedi. V podstatě je to prostá zlodějka, která se snaží přežít do dalšího dne a zdroje si sežene jakýmkoliv způsobem. „Vždycky jsme věděli, že chceme vytvořit originální gaunerský příběh. Je něco úžasného pohlížet na univerzum z perspektivy někoho, jako je Kay, kdo nemá žádné zkušenosti s Impériem, rytíři Jedi, rebely nebo Sithy.“

Jako v každém správném RPG by se měl i tentokrát příběh měnit podle našich rozhodnutí. V tom bude hrát hlavní roli reputace, kterou si Kay buduje u každé frakce zvlášť. Podle toho, jak si s danou frakcí rozumíte, budete dostávat odlišné úkoly a také se změní její role v příběhu. Špatně to určitě nezní, ale těžko říct, jak velký dopad bude tento systém mít v praxi. To celé pak vyústí v jednu z největších loupeží v celé galaxii.

Nebude to ale jen o hlavním příběhu. Star Wars Outlaws vám dovolí prozkoumávat vesmír ve vlastním tempu v lodi, která zároveň bude sloužit jako domov pro Kay, jejího čtyřnohého společníka Nixe a droida ND-5. Bude to tedy záležitost vhodná i pro ty z vás, kteří rádi objevují každé zákoutí. Vedlejšího obsahu je ve hrách od Ubisoftu vždy dostatek. Ne vždy ale patří mezi to nejkvalitnější, tak doufáme, že se studio Massive v tomhle ohledu předvede.

O cestování také víme, že budeme moci létat mezi planetami bez přerušení. Na rozdíl od Starfieldu tak neuvidíte během letu žádné načítací obrazovky. Vedle pobytu ve vesmíru má hratelnost sestávat hlavně z průzkumu planet a potulování se po živých městech, kde se pro Kay vždy najde nějaká prácička.

Stejně jako ostatní novodobé Star Wars hry, i Outlaws zapadá do oficiálního kánonu univerza. Konkrétně se příběh Kay odehrává mezi filmy Impérium vrací úder a Návrat Jediho. No a kdy že se ho dočkáme? Ubisoft zatím stále uvádí pouze rok 2024. Disney se ale na svém blogu dopustilo menšího faux pas, kde v souvislosti s Outlaws padlo, že vydání se chystá na konec tohoto roku. Následně z něj ale tato informace zmizela. Oficiálního oznámení data vydání bychom se ale měli dočkat snad v průběhu léta.