Ve Starfieldu budeme pašovat kontraband i kupovat nemovitosti. Předinstalovat si ho můžete už teď

Vydání nového RPG od Bethesdy je už blízko a vývojáři stále vypouštějí do světa nové detaily. Tentokrát se o novinky podělili vedoucí designér questů Will Shen a designér Emil Pagliarulo v Q&A na oficiálním Discordu, přičemž všechny otázky a odpovědi najdete přehledně i na wiki Starfieldu.

Ještě, než přejdeme k nim, máme ještě jednu dobrou zprávu. Starfield už si od dnešního dne můžete předinstalovat na PC i Xbox Series S|X. Pokud ale plánujete hrát přes Steam, tak se stažením můžete počkat na 30. srpna. Pak už stačí počkat na 6. září a můžete rovnou hrát, respektive na 1. září, pokud máte dražší edici. Je to celkem macek, takže stahování chvíli zabere. Na PC si pro Starfield vyhraďte 140 GB, na XSX to pak je 126 GB.

Hned první otázka přinesla velmi zajímavou odpověď. Ve velkých městech si budeme moci kupovat nemovitosti. K některým z nich se dostaneme pouze skrz splnění určitých questů. I ve vlastním se ale musíte chovat slušně. Zdejší strážci zákona totiž nebudou váhat s udělením pokuty, a pokud dojde k něčemu horšímu, rovnou vás hodí do basy. Vypadá to, že stejně jako ve Skyrimu se ani ve Starfieldu nakopnutí slepice neobejde bez následků.

Když už budete dělat něco nelegálního, musíte být velmi opatrní, aby vás nikdo nechytil při činu. Do toho spadá i pašování kontrabandu. Ve Starfieldu jsou věci, které jsou prakticky zakázané všude, kam vkročíte. Můžete ale svoji loď rozšířit o části, kde orbitální kontrola nemá šanci odhalit cokoliv závadného. Otázka padla i ohledně ekonomiky ve hře. Ta se sice měnit nebude, ale ceny v obchodech se mění v závislosti na některých schopnostech vaší postavy.

Opět bylo zdůrazněno, že společníci ve Starfieldu budou hrát velmi důležitou roli. Doprovod si můžete vybrat z více než 20 různých postav, přičemž čtyři z nich spadající do organizace Constellation okolo sebe mají bohatší příběh. Svoji unikátní minulost a vlastnosti má ale každý společník. Posádku lodi pak z větší části už budou tvořit generická NPC.

Už od velké letní prezentace se řeší různé frakce, které ve Starfieldu sehrají stěžejní role. Příběhovou linku každé z nich budeme moci plnit nezávisle na sobě, takže se nejspíš nemůže stát, že si splněním jedné zavřeme brány druhé. Jak ale říká Pagliarulo, některé questy se budou týkat více frakcí najednou a naše rozhodnutí ovlivní jejich výsledek.

Vedle frakcí tady budou také fungovat náboženství. Vývojáři berou v potaz existující víry ze Země, ale s těmi v příběhu pracovat nebudou. Místo toho můžete narazit na zastánce Sanctum Universum, což jsou vcelku klasičtí věřící v jednoho boha. Vedle toho je tady The Enlightened. To je skupina ateistů, kteří pomáhají ostatním a zastávají ten názor, že každý člověk by měl být odpovědný hlavně za svůj život. Do třetice tady máme zatím docela záhadný House Va'ruun. Jejich základní myšlenkou je, že pokud nechcete být sežráni obrovským vesmírným hadem, musíte následovat jejich vůdce.

Starfield bude zkrátka obrovský nejen po stránce herního světa, ale i jeho příběhu a historie. Jen v případě Bethesda Studios je potřeba počítat s tím, že při vydání nebude hra úplně bezchybná. Třeba nás ale tentokrát překvapí a o opravy se nebudou muset starat sami fanoušci.