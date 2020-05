Ve stínu pyramid: deck-building ze starověkého Egypta | Recenze

Co baví Efekt pyramidy

Poměr cena/výkon

"Kombení" efektů karet Co vadí Ve dvou hráčích uděláte vše, co chcete (a potřebujete)

Hrací doba mohla být kratší 7 /10 Hodnocení

Ve stínu pyramid je českým překladem hry Valley of The Kings, která spatřila světlo světa v roce 2014. Vzhledem k tomu, že česká hra s názvem Údolí králů už existuje, museli si vydavatelé z BoardBros poradit s alternativním názvem – to se jim podle našeho mínění podařilo. Česká verze má navíc oproti původní verzi několik vylepšení. V prvé řadě se jedná o grafické zpracování, které si český překlad vypůjčil z premium verze hry, praktická je také menší velikost karet (v originále jsou karty tarotové) a drobnosti ve vzhledu karet usnadňující orientaci ve hře (stejné pozadí karet stejné sady a pořadové číslo karty v sadě).

Ve stínu pyramid příjemně překvapí svou velikostí – označení kapesní karetní hra sedí do puntíku. V malé krabičce najdete 104 karet a návod. Potěšující je také fakt, že ani samotné hraní není nikterak náročné na prostor, a tak je tento titul jasným aspirantem na cestovní hru. Herní doba bude v prvních partiích atakovat na krabičce avizovaných 45 minut, postupem času se však dá snížit na čas lehce překračující 30 minut. To sice není špatné, na tak jednoduchý deck-building bychom však očekávali hrací dobu ještě o něco kratší.

BoardBros Nových českých vydavatelů není nikdy

dost. Vydavatelství BoardBros vzniklo už

v roce 2018 jako společný projekt hráčů,

fanoušků a propagátorů deskových her.

V současné době má firma na svém kontě

pouze Ve stínu pyramid, v nejbližší době

se však chystá lokalizovat titul BigMonster,

v němž se hráči ujmou role průzkumníků

neznámé planety.

Hra vás přenese do období starověkého Egypta, kde se coby majetní dvořané připravujete na svůj posmrtný život. Svou budoucí hrobku se tak snažíte až po okraj zaplnit jídlem, soškami různých bohů, kanopami a dalšími artefakty, které vás budou provázet cestou vaším posmrtným životem. Vítězem hry se pak stane ten, kdo shromáždí nejcennější sbírku ze všech.

Na začátku hry se všem hráčům rozdají základní karty, vytvoří se balíček artefaktů podle věků a z vrchních 6 karet se postaví pyramida. Ve stínu pyramid je jinak klasický deck-building, v němž si postupně budujete balíček lepších a lepších karet, které se ale zároveň snažíte zapečetit do své hrobky. Zpočátku se tak musíte soustředit na shromažďování kapitálu, abyste si mohli dovolit koupit dražší a dražší karty – vtip je však v tom, že nesmíte zapomínat právě na pečetění karet do hrobky.

Ve svém tahu máte tři možnosti, co dělat – karty lze zahrát buď na jejich efekt, koupit za ně jiné karty, nebo je možné je zapečetit do hrobky. Novinkou, s níž hra přichází, je právě zmíněná pyramida, z níž si můžete nové karty koupit. Ovšem pozor – kupovat můžete pouze ze spodních pater pyramidy. Druhý vtip tkví v tom, že se pyramida po odstranění karty (nebo karet) začne hroutit, tímto způsobem se pak karty z vrcholu dostanou k její základně. Tímto způsobem se můžete dostat k lepším kartám, na druhou stranu ale můžete klidně karty ničit nebo přehazovat, aby se k nim nedostali vaši soupeři.

Která hrobka v zemi zdejší je ze všech nejcennější?

Každá karta má kromě své ceny a hodnoty také efekt, přiznáme se ale, že ten nás obvykle zajímal až na posledním místě – my jsme se obvykle soustředili na hodnotu kartu a také sadu, do níž patří. Nutno ale podotknout, že zde lze vymyslet moc pěkná komba, která vám umožní zapečetit klidně tři-čtyři karty v jednom kole – to se hodí především na samotném konci hry, kdy se chcete zbavit všeho, co máte na ruce. Platí ovšem zásada, že pečetit je třeba už v prvním kole a ohrnovat nos nad pečetěním základních karet by se vám mohlo krutě vymstít…

Ve finále je potom důležité kolik různých karet z dané sady máte v hrobce (počet nasbíraných předmětů se násobí sebou samým, takže třeba čtyři kanopy vám vynesou krásných 16 bodů), musíte si přitom ale dávat pozor, abyste nezapečetili stejnou kartu, ta se totiž počítá pouze jednou.

Jako nejlepší počet pro partii Ve stínu pyramid se uvádí dva hráči. Nám se hra moc líbila i ve třech hráčích, je ale fakt, že ve větším počtu je Ve stínu pyramid dost odlišná. Zatímco ve dvou hráčích získáte většinu karet, které chcete, při větším počtu se karty rozmělní mezi ostatní hráče budete tak čelit mnoha nelehkým rozhodnutím, jestli si danou kartu vzít, zničit, nebo počkat a doufat, že tam bude i ve vašem dalším tahu. Překladatelé nedávno vydali také poměrně dobře fungující sólo variantu hry, jež je ke stažení na jejich webové stránce.

Název: Ve stínu pyramid

Vydavatel: BoardBros

Počet hráčů: 2-4

Herní doba: 45 minut

Doporučený věk: 12 let

Doporučená cena: 449 Kč