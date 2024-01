Ve středu nás čeká další State of Play. PlayStation ukáže přes 15 her pro letošní a následující rok

Předpovědi se tentokrát opět potvrdily a už ve středu ve 23:00 našeho času nás čeká další prezentace ze série State of Play, na které Sony předvede novinky pro svoji konzoli. Můžeme se těšit na ukázky z více než 15 her a stopáž prezentace přesáhne 40 minut. Hlavními taháky jsou exkluzivity Stellar Blade a Rise of the Ronin, ale samozřejmě se očekávají i doposud neoznámená překvapení.

Očekávání od lednové prezentace jsou nemalá, protože když se podíváte na letošní lineup PlayStationu, tak to zatím není žádná sláva. Loni a předloni měli už dávno oznámené očekávané hity God of War a Spider-Mana. Mezi insidery to šramotí už od minulého týdne a podle jejich informací má dojít na oznámení dalšího dílu ze série Metro, který bude určený pro virtuální realitu. Jako překvapení na závěr pak má přijít již dříve avizované oznámení vylepšené verze hororu Until Dawn, která se kromě PS5 podívá také na PC.

Vcelku s jistotou se dostane také na další ukázku z Final Fantasy VII Rebirth, které vychází na konci února. Podle všeho se na scéně objeví také Hideo Kodžima, aby ukázal něco víc z pokračování Death Strandingu. Ten má podle spekulací mít podtitul On the Beach, ale je kolem něj stále spoustu tajemství.

