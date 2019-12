Ve světě akce Ghost of Tsushima vás nikdo za ručičku nepovede

Jak jistě víte, očekávaná PS4 exkluzivita Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch bude hrou s otevřeným světem. Ostatně tvůrci jsou na tuto herní strukturu machři a přenesení svých znalostí do feudálního Japonska se jevilo jako skvělý nápad. Na rozdíl od předchozích titulů studia však nabídne hra odlišný "volný" zážitek.

V rozhovoru, který si můžete pustit níže, se art director Jason Connell rozpovídal o tom, jak se rozhodli přistupovat k projektu. Mělo by jít o akční stealth hru, která staví rozhodnutí hráčů a jejich volby do popředí. Volnost pohybu by tedy měla být na zcela nové úrovni, hráče totiž nebude nic vyloženě navádět k jejich cíli a půjde tedy mnohem více o průzkum prostředí, než jen sprint za šipkou.

"Opravdu chceme, aby mohli hráči hrát stylem 'Hele, támhle je zajímavý bambusový les, chci se tam jít kouknout. Vydám se tím směrem a uvidím, o co jde.' Zkrátka tu není žádná šipka, ukazující směr, žádná tečka na mapě," řekl Connell.

"Doufám, že nabídneme něco, co je krásné a exotické. To je jiné, než kde se současně nacházíte. A chceme toho docílit skrze volnost rozhodnutí," dodal.