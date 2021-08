Ve vývoji je další díl populární stíhačkové série Ace Combat

Už je to dlouho, co jsme dostali poslední díl akčního dovádění v oblacích jménem Ace Combat a tvůrci nyní na oslavu 25 let série oznamují zbrusu nový díl, na kterém se již začalo pracovat. Bohužel novinka nebude přímo vyvíjena v původním studiu Project Aces. O vývoj se postará studio ILCA, které má na triku např. Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl.

Nejde však rozhodně o nováčky, studio pomáhalo s prostředím a filmečky pro hru Ace Combat 7: Skies Unknown a pracovalo i na dalších hitech jako Dragon Quest a Metal Gear Rising. O kvalitu bychom se tak bát neměli. Project Aces navíc bude celý vývoj sledovat a navádět správným směrem.

"Tým ze studia Project Aces se samozřejmě bude i nadále podílet na vývoji nového titulu. Když teď ale slavíme 25 let existence značky a více jak 3 miliony prodaných kusů, chápeme, že máme fanoušky s pestrou škálou chutí a potřeb. Náš malý tým už to sám jednoduše nezvládne ukočírovat a proto jsme našli skvělé partnerství, které nám pomůže posunout sérii na novou úroveň," nechal se slyšet Kazutoki Kono, producent série.