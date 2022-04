Ve vývoji je nový Tomb Raider. Pracují na něm Crystal Dynamics a využije Unreal Engine 5

Lara je povolána zpět do akce.

Bylo naprosto jasné, že novodobou trilogií dobrodružství Lary Croft neskončí a studio Crystal Dynamics vskutku oficiálně oznamují další díl ságy Tomb Raider. Ten teprve začal svou vývojovou cestu a poběží na Unreal Engine nejnovější generace.

"Crystal Dynamics jsou nadšeni, že mohou být součástí rodiny Unreal Engine 5," nechal se slyšet generální manažer studia, Dallas Dickinson. "Nový engine znamená novou éru vyprávění a nové herní zážitky. Jsme tedy potěšeni, že můžeme oznámit vývoj nového dílu Tomb Raider."

Informací je zatím poskromnu, nová hra by ale měla sjednotit všechny časové a příběhové linky série. Příběh by se totiž měl odehrávat už poté, co se z Lary stane ostřílená "vykrádačka hrobek", od jejího originu se tedy posouváme na opačnou stranu životního spektra. Uvidíme, co z toho nakonec bude.