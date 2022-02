Ve vývoji je velká online hra nové generace, kterou má na starosti Jade Raymond

Nové studio Jade Raymond úzce spolupracuje se systémovým architektem Playstationu 5 Markem Cernym na své debutové hře. Minulý rok si zkušená producentka stojící například za spoluvytvářením Assassin's Creed nebo Watch Dogs spolu s dalšími pěti spoluzakladateli a dvaceti bývalými zaměstnanci Googlu založila nezávislý vývojářský tým Haven Entertainment Studios.

Jade Raymond zakládá nové studio, bude tvořit hry pro PlayStation

Podnik se od té doby až třikrát rozrostl a nepřestává nabírat personál pro svou nadcházející hru, která je popisována jako “trvalé, škálovatelné online prostředí“ pro PS5 a PC. Tento projekt plně podporuje od samého začátku i Sony. „Naším cílem je posunout technické možnosti konzole ještě dál,“ řekla Raymond. „Pandemie dokázala, že hraní je sociální lepidlo, které drží lidi pohromadě. Hlavně pro mladé generace je to prostředek, jak se zabavit nebo se spřátelit a povyrazit si. To je to, na čem chceme stavět a kam směřovat svůj vývoj.“