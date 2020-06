Ve Werewolf: The Apocalypse bráníte vyhynutí vlastního klanu

O tom, že vydavatelství White Wolf chystá s různými studii hned několik adaptací jejich stolních RPG, víme už pár let, ale první plody této spolupráce uvidíme až letos. Okolo Vampire The Masquerade je sice trochu větší poprask, ale rozhodně byste neměli minout ani Werewolfa, ve kterém se budete snažit svůj druh zachránit.

Hlavní postavou příběhu je vlkodlak Cahal, který se dostal do potyčky s korporací Pentex. Ta ničí přírodu v oblastech, kde žije jeho klan Garou a samozřejmě to nehodlá nechat jen tak.

Ze samotné hry jsme toho zatím moc neviděli, ale to se změní 7. července, kdy se Werewolf objeví na prezentaci Nacon Connect. Je to první herní adaptace této značky (když nepočítáme několik nedotažených konceptů), tak doufáme, že to bude stát za to.