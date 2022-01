Vedoucí vývoje opouští střílečku Valorant. Chce pracovat na něčem jiném

Zoe Ziegler, vedoucí herního projektu Valorant, se rozhodl opustit vývoj a vrhnout se do něčeho zcela nového. Oznámil to na oficiálních stránkách Riotu s tím, že po osmi letech pilné práce na online střílečce už se chce zkrátka posunout někam dál. Stále to však bude v rámci společnosti Riot Games, neodchází tedy zcela.

Ptali jsme se: je Valorant zabiják Counter-Strike na esport scéně?

Jak víme už nějakou dobu, Riot má hned několik želízek v ohni a vyvíjí celou řadu titulů včetně očekávaného MMO ze světa League of Legends. Ziegler se tedy mohl přesunout do kteréhokoliv z těchto projektů a jsme si jisti, že vše bude včas oznámeno. Co odchod znamená přímo pro Valorant prozatím jasné není.