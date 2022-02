Vedoucí vývoje Zaklínače 3 založil vlastní studio a chystá RPG na Unreal 5 enginu

V herní branži není vzácné, že se někteří veteráni velkých studií odpojí a založí vlastní nezávislé studio s vlastními nápady. Stalo se tak i v případě game directora Konrada Tomaszkiewicze a art directora Bartolomieje Gawela, kteří oba pracovali na fantasy RPG Zaklínač 3 v kancelářích CD Projektu. Nyní zakládají vlastní studio Rebel Wolves.

Přidají se k ním ostatní ještě další členové bývalého týmu jako scénárista Jakub Szamalek , design director Daniel Sadowski či animation director Tamara Zawada, takže tu máme velmi schopný tým, pracující na zbrusu nové hře.

Tou by mělo být zatím neoznámené RPG, které poběží na Unreal Enginu 5, což je prozatím to jediné, co o projektu víme. Vzhledem ke hvězdné sestavě je ale rozhodně v dobrých rukou a těšíme se, až nám jej studio představí.