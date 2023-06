Veletrh E3 je možná definitivně u konce. Na výstaviště v Los Angeles se nevrátí ani v následujících dvou letech

Letošní rok měl být triumfálním návratem E3 (Electronic Entertainment Expo), veletrhu, který před covidem byl svátkem pro každého fanouška her. Pořadatelé ale pohořeli a nepodařilo se jim zajistit žádná velká jména, a tak E3 2023 vůbec neproběhla. Zpráva komise pro cestovní ruch v Los Angeles nyní naznačuje, že se veletrh nechystá ani na roky 2024 a 2025.

Pořadatelé E3 zatím nepřišli s oficiálním vyjádřením, ale na první pohled to vypadá, že to má E3 spočítané. Jsou tady ale i další možnosti, jak se může veletrh proměnit. V posledních letech je obvyklé, že události z herního světa probíhají pouze online, což už si v době covidu vyzkoušela i samotná E3, i když jejich provedení bylo značně nudné a bez nápadu. Další smysluplnou spekulací je, že by se veletrh mohl přesunout do jiného města.

Nedávná sezóna letních festivalů každopádně dokázala, že to jde i bez E3. Své akce si uspořádalo každé velké vydavatelství a dostalo se i na prezentace zamřené na tvorbu menších týmů. Nelze ale popřít to, že E3 měla své osobité kouzlo a vždy jsme se těšili na to, co všechno uvidíme na konferencích.

Zdroj: The Verge