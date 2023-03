Veletrh E3 se pro letošní rok ruší. Hlavním důvodem je nedostatečný zájem

Vypadá to, že i letos si budeme muset vystačit se Summer Game Festem a samostatnými prezentacemi vydavatelů. Plánovaný triumfální návrat Electronic Entertainment Expa totiž končí fiaskem. Zdroje webu IGN potvrzují, že pořadatelé ze společnosti ESA rozeslali účastníkům mail, ve kterém oznamují zrušení celé akce. Hlavním důvodem měl být nedostatečný zájem, který by ukázal velikost, sílu a vliv herního průmyslu.

Nedlouho po reportu IGN přišlo i vyjádření od ESA s tím, že to bylo velmi těžké rozhodnutí, ale je to tak správně pro E3. Na druhou stranu to ale nevypadá, že by měla E3 skončit nadobro. ESA prý hodlá v budoucnu opět spolupracovat se společností ReedPop, která zařizovala spoustu organizačních věcí okolo veletrhu.

Těžko se ale odhaduje, jestli v následujících letech bude o E3 zájem nebo nastane podobný scénář jako letos. Sony, Microsoft ani Nintendo nemělo o účast na veletrhu zájem a stejně to je i u dalších významných společností. Pořadatelé zkrátka budou muset něco razantně změnit, aby přilákali zájemce. Letos ale každopádně platí, že hlavní událostí herního světa bude Summer Game Fest, který odstartuje 8. června.