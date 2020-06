Velký přehled předplatného: co nabízejí online služby napříč platformami?

Xbox Live Gold Cena: 149 Kč/měsíc, 499 Kč/čtvrtletně, 1 499 Kč/ročně Stejně jako to platilo na minulé generaci konzole od Microsoftu, tak ani na Xboxu One si bez předplatného Gold nezahrajete online multiplayer. Odůvodňuje se to tím, že díky placenému hraní po internetu může Xbox mít co možná nejlepší online infrastrukturu. S tím přichází i možnost party chatu. Bez předplatného se můžete spojit pouze s jedním hráčem. Druhou a pro mnohé předplatitele nejzásadnější výhodou, jsou hry zdarma. Každý měsíc se střídá nabídka dostupných titulů. Bývá to z pravidla tak, že je vždy k dispozici jedna větší hra a k tomu pár indie kousků. Mimo her přímo na Xbox One ale dostanete i pár titulů pro minulou generaci, které si můžete díky zpětné kompatibilitě zahrát i na aktuální konzoli. Mimo to si ještě můžete vyzkoušet i exkluzivní demoverze. Na Xbox Store také neustále probíhají slevové akce. S Gold členstvím budete mít některé hry za ještě nižší cenu. Microsoft chce dostat Xbox Live na další platformy včetně Switche Pokud nastavíte svoji konzoli jako domácí, tak na ní budou výhody předplatného Gold k dispozici pro všechny ostatní účty, které předplatné nemají. V domácnosti vám tak stačí předplatit jednou a výhody bude mít každý další hráč. Součástí předplatného je také cloudové úložiště Game DVR, skrz které můžete přenášet jak videa a obrázky, tak třeba tvořit klipy ze streamů na Twitchi a Mixeru. Obsah pak můžete upravovat přímo na konzoli v aplikaci Xbox Upload Studio.

PlayStation Plus Cena: 235 Kč/měsíčně, 650 Kč/čtvrtročně, 1 560 Kč/ročně I na PlayStationu potřebujete mít předplatné PS Plus, pokud chcete hrát po internetu. Ještě na minulé generaci to nutnost nebyla, ale s příchodem PS4 se pravidla předplatného trochu změnila. Vesměs se aktuálně velice podobá Goldu na Xboxu. Ani tady samozřejmě nechybí hry zdarma každý měsíc. Funguje to tak, že si zařadíte hry do knihovny a máte k nim přístup, dokud jste členy PS Plus. V posledních měsících byly v nabídce opravdu dobré tituly jako třeba Uncharted 4 nebo Shadow of the Colossus. Už nějaký pátek ale nejsou součástí hry pro PlayStation 3 ani pro kapesní Vitu. PS Plus nabídne v dubnu dobrodružství Nathana Drakea i závody v bahně Stejně jako u konkurence to funguje i se slevami. Na PlayStationu často bývají akce, ve kterých se sleva pro předplatitele rovnou zdvojnásobí. I při běžných slevách jsou ale vybrané tituly zlevněné ještě o pár procent víc. Také budete mít přístup k celé řadě kosmetických úprav. Jde o exkluzivní avatary, kterými si můžete zkrášlit svůj profil nebo třeba témata pro menu konzole. Mnohem zásadnější je ale pro nás cloudové úložiště. S předplatným máte k dispozici 100 GB, kam můžete nahrávat svoje uložené pozice ze všech her. Ať už tak budete hrát na jakémkoliv PlayStationu 4, vždy budete mít vše potřebné k dispozici.

Nintendo Switch Online Cena: 99 Kč/měsíčně, 199 Kč/čtvrtletně, 499 Kč/ročně Oproti předchozím případům je předplatné na Nintendu znatelně levnější, ale zase toho nenabízí tolik. Stejně ale platí i tady, že bez Switch Online si multiplayer po internetu nezahrajete. Některé hry si bez něj ani nemůžete stáhnout. Patří mezi ně například battle royale Tetris 99. Každoměsíční hry zdarma tady nenajdete. Místo toho máte přístup do retro knihoven, ve kterých najdete tituly z konzolí Nintendo Entertainment System a Super Nintendo Entertainment System. Dříve to fungovalo tak, že za měsíc přibylo několik nových titulů, ale v poslední době Nintendo nový obsah přidává, jak se mu zachce. Switch Online má alespoň tu výhodu, že máte přístup ke všem retro hrám, které kdy do těchto knihoven přibyly bez ohledu na to, kdy jste se stali předplatiteli. Předplatné od Nintenda už má deset milionů uživatelů Ani na Switchi nechybí cloudové úložiště pro uložené pozice vašich her. Je to tady ale trochu nemotorné, nicméně funguje bez problému. To se ale rozhodně nedá říct o mobilní aplikaci, skrz kterou můžete používat voice chat. Pro nic jiného v podstatě použitelná není. Jen nový Animal Crossing ji využívá mnohem lépe. Spolu se Switch Online máte k dispozici i speciální nabídky. Mezi ně nepatří jen výše zmíněný přístup k některým hrám, ale můžete si například pořídit exkluzivní NES a SNES ovladače. K tomu si můžete občas i nějakou hru vyzkoušet zdarma. Nedávno byla například po omezenou dobu k dispozici bojovka Arms. Switch Online má také možnost rodinného předplatného. Za cenu 875 Kč může výhody členství používat až 8 Nintendo účtů.

Xbox Game Pass Cena: 259 Kč/měsíčně Další předplatné už se týkají pouze přístupu ke hrám. Už z názvu vám jistě dojde, že Game Pass je z konzolí dostupný pouze pro Xbox One, ale najdete ho i na PC. Častokrát se mu přezdívá herní Netflix, protože zkrátka funguje na stejném principu. Jen místo seriálů máte k dispozici bohatou knihovnu her. Za pár stovek měsíčně tak máte přístup k více než stovce titulů, mezi kterými často najdete velké AAA hry, které v posledních letech vyšly. Patří mezi ně například Metro Exodus nebo Mortal Kombat 11. Z těch starších pak jistě neurazí Grand Theft Auto 5 nebo Zaklínač 3: Divoký hon. Nechybí ani české Kingdom Come: Deliverance. Není ale pravidlem, že všechny tituly, které jsou momentálně k dispozici, budou v Game Passu napořád. Už se několikrát stalo, že hra byla součástí předplatného jen na pár měsíců. Nabídka se každopádně neustále rozšiřuje o nové tituly, takže se nemusíte bát, že byste neměli co hrát. PS5 je lepší konzole než Xbox Series X, tvrdí vývojář Cryteku Jednu jistotu ale máte. Hry, které vydává přímo Microsoft, tady budou neustále a v rámci Game Passu si je budete moci zahrát hned ode dne vydání. Minulý měsíc tam třeba přibyla výborná skákačka Ori and the Will of the Wisps. To samozřejmě platí i pro jejich nejslavnější série jako Gears of War, Halo nebo Forza. V tomhle Xbox oproti PlayStationu rozhodně vede. Sony sice jako alternativu k tomuto druhu předplatného nabízí streamovací službu PlayStation Now, ale tou se tady vůbec nebudeme zabývat. I po několika letech od spuštění totiž u nás není oficiálně dostupná.