Naughty Dog se rozhodně snaží převést klasiku do moderního kabátku.

Studio Naughty Dog uvolnilo na Twitteru další krátké video, srovnávající grafické kvality původní hry a chystaného remaku. Protentokrát se podíváme na krátký úsek ze hry při hledání Ellie a jízdu na koni.

The Last of Us: Part I vychází 2. září letošního roku pro PS5, později také pro PC.