Destiny 2 má za sebou dlouhou cestu a Bungie se snaží udržovat u ní fanoušky co nejdéle to půjde. Chystaná expanze Beyond Light má přinést spoustu nového obsahu a vylepšení a kromě startovního traileru se nyní můžete podívat na podrobný dokument, ve kterém nahlédnete do zákulisí vývoje a dozvíte se spoustu zajímavého.

Destiny 2: Beyond Light vychází 10. listopadu pro PC, současnou a později i budoucí generaci konzolí.