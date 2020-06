Venku jsou nové spekulace o levnějším Xboxu: co přinese Series S?

Ve světlech reflektorů je momentálně PlayStation 5, u něhož jsme se po nedávné akci Sony konečně dozvěděli finální podobu a také launchové tituly. Japonská společnost navíc překvapivě oznámila, že bude prodávat též levnější digitální edici bez optické mechaniky. Krátce nato se objevily nové spekulace o tom, že druhou konzoli chystá i konkurenční Microsoft.

Prvopočátky této šuškandy přitom odstartoval sám šéf herní divize Xboxu Phil Spencer. Ten přesně před dvěma roky na E3 2018 řekl, že firma pracuje na nových konzolích (mluvil v množném čísle).

Velmi přesný únik

V lednu 2019 pak uživatel Redditu, který si říkal NovaMonbasa (účet již neexistuje), prozradil, že se konzole vyvíjejí pod jmény Anaconda a Lockhart. Ta první měla být plnohodnotným nástupcem Xboxu One, druhá pak okleštěnou verzí s horším grafickým výkonem, prostou optické mechaniky a s poloviční cenou. Informace potvrdil i leaker hmqgg z fóra Resetera, který již v minulosti několikrát dokázal, že má dobré zdroje.

Údajné specifikace nových Xboxů od NovaMonbasy z ledna 2019 Xbox One X „Xbox Series S Lockhart“ Xbox Series X „Anaconda“ CPU 8 jader Jaguar 8 jader Zen 2 8 jader Zen 2 GPU AMD Polaris (6 TFLOPS) AMD Navi (4+ TFLOPS) AMD Navi (RT, 12+ TFLOPS) (V)RAM 12 GB GDDR5 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 úložiště 1 TB HDD 1 TB NVMe SSD 1 TB NVMe SSD cena 399 dolarů 249 dolarů 499 dolarů

Na úniku bylo působivé to, jak přesně se NovaMonbasa trefil do specifikací Anacondy. Microsoft uvedl Series X skoro rok poté a vyplnilo se to, že konzole nese 8 procesorových jader architektury AMD Zen 2, grafiku Navi s hardwarovou podporou ray tracingu a hrubým výkonem 12 TFLOPs, 16 GB sdílené paměti GDDR6 a 1TB NVMe SSD. Teď už sice víme, že grafika bude fakticky Navi 2, ale to není takový rozdíl. AMD dodnes architekturu blíže nepředstavilo a v době úniku ještě neexistovala.

Lockhart měl nabídnout jen 12 GB paměti a grafiku s třetinovým výkonem (a bez RT). Údajně to měla být konzole určená pro rozlišení 1440p.

Xbox Series S

Po představení Xboxu Series X o Lockhartu nebylo dlouho slyšet. Ale už fakt, že Microsoft hned na startovní čáře sáhl po označení X, jenž u současné generace používal u výkonnějšího modelu, dával naději, že dorazí i „Esko“.



Registrace ochranných známek na Xbox Series a Xbox Series X na americkém patentovém úřadě

Minulý týden se v databázi amerického patentového úřadu objevily dva nové trademarky - Xbox Series X a Xbox Series vyplněné s přednostním datem 11. prosince 2019 (dva dny před představením Series X). Druhá ochranná známka naznačuje, že Series bude opravdu rodina a že Series S už někde čeká ve frontě.

Tento týden se pak vyrojily nové zvěsti. Eastmen z fóra Beyond3D, který podle WCCFtechu v minulosti také prokázal, že má v Microsoftu dobré insidery, mluvil o podobě a cenách konzole. Lockhart bude menší, méně výkonný než XSX (ale výkonnější než XOX) a získá stejné funkce. A skutečně by měl stát polovinu. Cenu ale neví. Posledně prý slyšel, že Series X chce Microsoft dostat na 400 dolarů, takže Series S může atakovat 200.

Upřímně si nemyslím, že 400 dolarů za Series X je reálných. Výrobní náklady teď budou kvůli highendovým čipům a SSD vyšší. Microsoft ale klidně může riskovat. Pokud by PS5 stál 500 dolarů (a Digital Edition 400 dolarů), jak se spekuluje, nižší cenou by mohl zlákat váhající hráče. Dotovat konzoli, na tom by nebylo nic nového. Microsoft už ostatně musí prodělávat kalhoty na Game Passu. Ztráty z herního byznysu mu ale vyrovnají příjmy z Windows, Office a cloudu. Nemůže si dovolit mít i v této generaci tu méně významnou konzoli.

Smart Delivery

Divoké spekulace o cenách ale nechme být. Osobně ale vidím ještě jeden „důkaz“, že Microsoft uvede ještě slabší konzoli. Tím je Smart Delivery. Novinka související se zpětnou kompatibilitou funguje tak, že budete-li mít hru pro Xbox One, automaticky získáte i vylepšenou verzi pro Series X (pokud taková vznikne). A nejen to, Microsoft se postará, aby Xbox One (S), One X i Series X stahovaly a instalovaly jen ta data, která skutečně využijí. Základní Xbox One totiž nepotřebuje 4K textury atd., protože na to nemá výkon ani paměť.

Proč by ale Smart Delivery vznikal pro těch pár desítek cross-gen her, které v nadcházejícím roce či dvou vyjdou? Mnohem větší smysl by dávalo to, že Microsoft už dopředu myslel na slabší Series S, který by také nemusel stahovat a instalovat vše, co potřebuje Series X. U něj by Smart Delivery fungoval po celý životní cyklus této generace. A vývojáři by ani nejspíš neměli tolik práce s přípravou, protože Series X a S by podle všeho měly mít stejnou hardwarovou architekturu, jen jinak škálovanou.

Tady už pochopitelně vaříme z vody a budeme si muset počkat na oficiální informace. Příští měsíc bude mít Microsoft velkou akci, na které ukáže first party tituly, které dorazí spolu s novou generací. Možná již také prozradí cenu konzole. Avšak byla by to i ideální příležitost na „one more thing“, když už karty vytasil i PlayStation 5.