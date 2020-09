Vergila pro Devil May Cry 5 se dočkají všechny platformy, potvrdil Capcom

Málokterý záporák se může pochlubit tím, že by byl podobně populární jako protagonista slavné herní série. V případě Vergila z Devil May Cry tomu ovšem tak bezesporu je. Ačkoliv není vyloženě pouhým záporákem, rozhodně jeho roli zastává po dost velkou část série. Nyní se ho v hratelné podobě dočkají hráči Devil May Cry 5 na všech platformách.

Původně se Danteho bratr představil pouze na PS5 Showcase streamu, kde se ukázala nová verze Devil May Cry 5, kterou mimochodem Capcom celou dobu popíral a tvrdil, že žádné DLC ani speciální edice nevzniknou. Nyní už máme definitivně potvrzeno, že i na současné generaci si za Vergila bude možné zahrát. Tady to ovšem nebude prostřednictvím speciální edice, ale pouhého DLC. Ostatní vychytávky jako ray tracing, obtížnost Legendary Dark Knight a další si užijí pouze majitelé next-gen konzolí.

Devil May Cry 5 Special Edition vychází na Xboxu Series X 10. listopadu a na PS5 12. listopadu. Přesné datum pro DLC zatím není jasné, ale zřejmě se bude pohybovat kolem těchto dat.