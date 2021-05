Veteráni z Blizzardu a Epicu založili nové studio, které se zaměří na RPG hry

Občas dají chytré hlavy svůj um dohromady a vytvoří něco skvělého. To si řekli veteráni ze studií Blizzard Entertainment a Epic Games, kteří spolu vytvořili nové studio Lightforge Games. Její cílem bude vytvářet RPG hry nové generace a změnit pohled hráčů na žánr jako takový.

"Všichni milujeme sociální, kreativní hry a nejvíce milujeme hry, kde hráč sám tvoří svůj příběh," řekl šéf studia Matt Schembari. "Chceme zkombinovat prvky z her jako Minecraft a Roblox s různorodými mechanismy stolních RPG her a vytvořit tak nový způsob, jak hrát hry."

Studio založili veteráni herního průmyslu Matt Schembari, Dan Hertzka, Natham Fairbanks, Glenn Rane a Marc Hutcheson a již nyní se studio plní dalšími velkými jmény, kteří se podíleli na hrách jako Fortnite, World of Warcraft, Diablo 3, Star Wars: The Old Republic či Overwatch. Rozhodně se tedy vyplatí počiny tohoto týmu sledovat.