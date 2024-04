Vetřelec má namířeno do virtuální reality. Alien: Rogue Incursion vyjde na konci letošního roku

V herním světě je série Vetřelců stále velmi oblíbenou záležitostí. Zasloužil se o to hlavně horor Alien: Isolation a loni špatně nedopadla taktická strategie Alien: Dark Descent. Na jejich úspěch se letos během vánoční sezóny pokusí navázat VR horor Alien: Rogue Incursion pod taktovkou studia Survios, které má za sebou několik VR projektů v čele s Creed: Rise to Glory a The Walking Dead: Onslaught.

Nový Alien má namířeno na PC, PlayStation VR2 a Meta Quest 3. Bohužel ale zatím moc nemůžeme odhadovat, co od něj lze očekávat. Úvodní teaser totiž kromě názvu hry a key artu neukazuje vůbec nic. Má každopádně jít o singleplayerový příběh kombinující horor spolu s akcí. „Ve studiu Survios jsme velkými fanoušky Vetřelce a na Alien: Rogue Incursion pracujeme už dlouho, zdokonalujeme naše schopnosti vytvářet nejpoutavější a nejvyspělejší VR zážitky s těmi nejlepšími značkami,“ říká k oznámení TQ Jefferson, produktový ředitel studia.

Další informace zatím neprozradili a nevíme ani to, kdy bychom se měli dočkat nějaké pořádné ukázky. Vzhledem k tomu, že bychom si tento originální příběh měli zahrát ještě letos, by obšírnější odhalení nemělo být tak daleko.