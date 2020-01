Vice City Remastered je luxusní modifikací pro GTA 5, vyzkoušejte ji

Ne nadarmo se říká, že co si neuděláš sám, to nemáš. A v komunitě moderů to platí dvojnásob. Vice City patří mezi nejopěvovanější díly série Grand Theft Auto a fanoušci doteď čekají na návrat do prosluněné herní verze Miami. Zatímco Rockstar ale mlčí, komunita moderů je aktivní.

Modér lunchxbles si tak pro nás připravil rovnou kompletní port Vice City pro GTA 5, který funguje jako DLC. Modifikace se jmenuje Vice City Remastered a nabízí herní svět a kompletní mapu stařičkého dílu v nové, vylepšené grafice. Nechybí ani spoustu nových detailů a efektů, interiéry budov a nechybí ani NPC postavy a dokonce nové mise a výzvy, aby se hráči jen tak nepotulovali.

Tvůrci tato modifikace trvala 4 roky a stahovat ji můžete zde. Myslíme, že rozhodně stojí za to!