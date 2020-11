Více informací ohledně DLC pro Cyberpunk se dozvíme po jeho vydání

Cyberpunk odhalí konkrétní informace k plánovaným DLC a dalšímu dodatečnému obsahu do hry až po vydání. Sdělil to ředitel studia CD Projekt Red Adam Kicinski při hovoru s investory. „Původní plán byl zveřejnit to již před vydáním. Po posledním odkladu jsme se ale rozhodli počkat na vydání a prvně dát hráčům hru samotnou. Teprve potom budeme mluvit o budoucích projektech,“ vysvětlil Kicinski.

Zatím toho o Season Passu a DLC příliš nevíme, ale Kicinski při nejmenším ujistil, že těmito přídavky nemá studio na mysli multiplayerovou složku Cyberpunku. Ta funguje jako zcela samostatný projekt, který by měl fungovat jako samostatný produkt. Kdy se ale multiplayeru dočkáme zatím Kicinski sdělit nechce. Už dříve jsme se však od studia dozvěděli, že z hlediska dodatečného obsahu bychom se měli těšit na DLC s podobným rozsahem jako v případě Zaklínače 3.

Cyberpunk 2077 vychází 10. prosince na PC, Xbox One, PS4, PS5 a Xbox Series S/X.