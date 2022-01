Více Playstation vývojářů dotírá na Sony, aby vydávalo jejich hry i na PC

Režisér hitu God of War Cory Barlog uvedl, že se napříč mnoha Playstation studii najde spoustu vývojářů, kteří by po Sony chtěli, aby se i jejich hry dostaly také na počítače.

Během rozhovoru pro Game Informer dostal Barlog otázku, jak moc jeho tým viděl do rozhodnutí Sony vydat God of War na PC a zda to bylo prosazováno již od rané fáze vývoje. „Myslím, že mnoho studií by souhlasilo, že je to dobrý nápad,“ odpověděl. „Nakonec jsme dosáhli svého, když jsme zaslali několik návrhů a nápadů, až se Sony rozhodlo, že se do toho tedy půjde.“

Recenze PC verze God of War. Bohové se neschovají ani ve Windows

Následně doplnil: „Je to všechno stále v procesu. Pořád se jako společnost i individuální studia snažíme přijít na to, jak podobné porty dělat co nejlépe, a jakou zvolíme další strategii. Studia jsou však otevřená více nápadům i hrám, ale každopádně Sony má vždy poslední slovo.“

Novodobý God of War původně vyšel na PS4 v roce 2018 a na jeho PC portu se pracovalo přes dva roky.