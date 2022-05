Viděli jsme nové Saint’s Row v akci. Hravý open-world s hromadou možností

Zapojili jsme se do exkluzivního představení hry Saints Row, kdy nám vývojáři ukázali nový gameplay a zodpověděli hromadu otázek. Hra vypadá velmi zajímavě, ale máme obavy.

Na začátek nutno říct, hru jsem nehrál. Byl jsem však pozván na hodinu a půl dlouhé hraní a povídání. Vývojáři se netajili nadšením a do Saints Row bezpochyby vkládají hodně úsilí a nadějí. Ostatně na hře opět pracuje studio Volition a nepřekvapuje mě, že jim na jejich vlastní značce stále záleží.

Z gameplaye mi přijde, že si s prvními díly ponechává hlavně ujetost, rychlost a hravý otevřený svět. Jinak je to kompletně nová hra, která nevyžaduje znalost předchozích dílů. Místo mimozemšťanů budete bojovat s místními gangy a budovat vlastní impérium. Tak trošku se tedy vracíme k pomyslným kořenům původních dílů.

Hromady možností úprav

Co nám ukázali vývojáři jako první a pokrylo to bezmála půl hodiny času je až absurdně propracované možnosti úpravy tak nějak všeho. Můžete mít nejrůznější kombinace oblečení, to oblečení barevně upravit nebo být nahý a mít na místě intimních partií samolepku. Zbraně můžete přebarvit a přemontovávat. S auty se můžete mazlit celé hodiny a sotva budete na začátku možností.

Vývojáři se netajili hrdostí a dodali, že se pochopitelně cílí, že vybavení budete postupně odemykat. Zajímavé je, že postav můžete mít více a libovolně mezi nimi přepínat. Takže se můžete upravit dle situace a díky různým doprovodným předmětům si užívat i odlišný styl hraní. Například slyšíte pouliční kapelu a můžete u ní něco zahrát také.

Vývojáři zmínili, leč neukázali, že některé mise budou vyžadovat určité oblečení. Uvedli, že například budete muset infiltrovat gang a k tomu bude třeba jejich úbor. Po většinu hry však můžete vypadat třeba jako hot dog.

Rychlá jízda, hromady zbraní, dostatek nepřátel

Hra je arkádová, jak to jen jde. Jízda autem je hlavně rychlá. Poškození vás nemusí zajímat. Auto to rozchodí! Dle ukázaných záběrů jsou rychlé bouračky s policií, často doprovázené výbuchy, na denním pořádku. Díky rychlosti není problém si také zaskákat. A kdyby auto nestačilo, můžete si třeba zalétat vrtulníkem.

Na hratelnosti mě zaujalo hlavně velké množství zbraní, které se opravdu liší. Od samopalů po tlakovou zbraň, která odhodí skupinku nepřátelských vojáků. Vývojáři slibují svižné boje a možnost rozpoutat absolutní spoušť. Nepřátelé jsou naštěstí pestří, některé gangy se vás pokusí udolat počtem, jiné mají odolné vojáky se štíty. Na to všechno se hodí jiný arzenál, různorodost tedy zatím vypadá dobře.

Spíš mě děsí možná monotónnost misí. Někam jít a postřílet to tam, zničit nepřátelské cíle či rozpoutat rvačku v baru. To vše zní zábavně, ale pokud se to bude opakovat, tak se to omrzí. Z ukázaných záběrů mám strach, že Saints Row bude mít vzrušující a originální open-world spíše zpočátku, ale rychle se to zají.

Ve dvou se to lépe táhne

Příjemným osvěžením bude multiplayer. Vývojáři slibují, že naprosto vše ve hře multiplayer podporuje a vlastně hrát to pouze v jednom hráči bude naopak nevýhoda. V průběhu hraní ukázali několik příkladů, kdy se spoluhráč hodí. Humorný byl ten, kdy vrtulník jednoho hráče zvedl auto s druhým. Další výhodou je, že některé nepřátele se štítem je nejsnazší zabít zezadu.

Zejména když se člověk dívá, jak je herní svět pestrý a hravý, nedat do něj multiplayer by mohla být škoda. V zástupu open-world her může být multiplayer právě to, co hře dodá jiskru.

Zda tomu tak bude a Saints Row se povede ale zjistíme až v 23. srpna tohoto roku, kdy hra vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.