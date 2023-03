Viděli jsme nové záběry z Resident Evil 4. Legenda ve vylepšené podobě láká víc a víc

| Tahovka Ruined King: A League of Legends Story vychází v nativních verzích pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Majitelé hry na starší generaci mají upgrade zdarma.

| Čtvrtá vlna nových tratí do Mario Kart 8 Deluxe v rámci Booster Course Passu vychází 9. března. 8 nových okruhů doprovodí i Birdo jakožto nová hratelná postava.

| Pokračování příběhovky The Wolf Among Us nakonec letos nevyjde. Vývojáři se chtějí odkladem vyvarovat přesčasům.