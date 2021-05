Videohry hraje téměř každý druhý Čech. Počet porostl i během pandemie

Ve střední a východní Evropě se považuje tuzemský trh s počítačovými hrami za třetí největší, jeho celková hodnota přesahuje 4,1 mld. Kč. Po Polsku a Rumunsku patří v rámci střední a východní Evropy České republice třetí příčka co do velikosti trhu s počítačovými hrami. Za rok 2020 ostatně dosáhl obratu přes 4,1 miliard Kč. „Český herní průmysl zažívá úspěchy i v době, kdy je většina tvůrčích odvětví v krizi. Může za to především kvalitní zázemí, které prospívá malým vývojářským firmám a start-upům. Nástup videoher v globálním měřítku pak umocňuje také rozvoj digitálních technologií, jako je virtuální nebo augmentovaná realita, síť 5G, nebo umělá inteligence,“ říká Marek Magoń, vedoucí marketingu & značky z G2A.COM, online tržiště pro hráče.

Češi si podle statistiky prodejů nejraději zahrají adventury (32 %), akční hry a střílečky (15 %), nebo simulace (14 %). Mezi nejčastější zákazníky patří mladí hráči ve věku 18-34 let, pozadu ale nezůstávají ani generace 35-54. Za poslední čtyři měsíce se počet zákazníků v této kategorii zdvojnásobil. „Typický český hráč z dostupného repertoáru nejčastěji nakupuje hry, DLC a dárkové karty, v tomto pořadí. V prvním pololetí roku 2020 nakupovali Češi o 5-10 % více v porovnání s globálním průměrem, nyní je to naopak. Během prvních měsíců karantény zvítězila potřeba hledat nový způsob zábavy a trávení volného času, šlo však spíše o jednorázový výkyv. Češi navíc u jednoho titulu obvykle vydrží déle,“ dodává Dorota Wróbel, General Manager G2A.COM. Podle průzkumu ISFE 2 až 51 % populace mezi 6-64 lety hraje videohry, za přinejmenším příležitostného hráče se tak počítá vlastně každý druhý Čech.

Rostoucí popularitě se těší také odvětví profesionálního gamingu – elektronický sport. S pojmem samotným se podle průzkumů v Česku setkalo přes 37 % populace. Alespoň jednou týdně sleduje e-sport až 14 % Čechů. Mezi nejsledovanější žánry patří MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - hry (38 %), ale také střílečky a závodní nebo sportovní simulace 3 . Fanouškovská základna profesionálních hráčů videoher tak svou velikostí i aktivitou může směle konkurovat tradičním sportovním odvětvím.

Průzkumy navíc ukazují, že během pandemie se popularita hraní počítačových her a sledování e-sportu ještě zvýšila. Až 27 % Čechů například uvedlo, že začali sledovat e-sport častěji s příchodem karanténních opatření. „Karanténa nejen Čechům ukázala, že kvalitní zábavu a profesionální hráče mohou najít i v online světě, a že hraní a sledování videoher není omezeno pohlavím ani věkem,“ dodává Marek Magoń za G2A.COM.

Zdroj: TZ