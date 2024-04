Vigor od Bohemia Interactive se chystá na PC. Předběžný přístup na Steamu odstartuje v květnu

U her to většinou bývá tak, že po doladění verze pro PC se postupně pracuje na portech pro konzole. České studio Bohemia Interactive na to ale jde u svého looter-shooteru Vigor úplně obráceně. Původně byl k dispozici jen na Xboxu, poté přišla verze pro PlayStation a Nintendo Switch. Po pěti letech vývoje konečně přišla řada na PC. V květnu vyjde Vigor na Steamu v rámci předběžného přístupu.

Důvodem, proč i tentokrát volí předběžný přístup, je, že se jim tento postup zkrátka osvědčil. Nezůstane v něm ale nadlouho. Z karty hry můžeme vyčíst, že do ostrého provozu chce studio PC verzi vypustit po třech měsících.

Vigor má být v plné verzi free-to-play záležitostí, ale pokud si chcete zahrát rozpracovanou verzi, musíte si pořídit Reinforcements Pack za 20€. Ten vám dá slušnou porci výbavy do začátku. Kromě toho má s PC verzí přijít také vylepšení samotné hratelnosti, přepracování se dočká celý systém zbraní.

O čem že Vigor vlastně je? Podíváme se do poválečného Norska, které zasáhla apokalypsa. Zdrojů není nazbyt, a tak se o ně s ostatními přeživšími musíte porvat v soubojích na život a na smrt. S lepší výbavou se pak šance na další přežití razantně zvyšují. Není to ale jen o zbraních a dostatku munice. Za nasbírané suroviny si můžete také postavit vlastní základnu.