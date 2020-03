Víkendy v březnu budou nabité, zdarma si zahrajete řadu her

Ubisoft chce, aby každý, kdo nemůže jít ven se doma nenudil, hrál hry a přitom si je nemusel kupovat. V nadcházejících víkendech to bude možné, a to jak u velkých pecek, tak menších hříček. V tuto chvíli je k mání víkendový Assassin's Creed Odyssey, což už jistě víte z našeho speciálu, takže se přesuňme dál.

Příští víkend bude možné si zahrát taktickou střílečku Ghost Recon: Breakpoint. Podíváte se na ostrov Auroa a zastavíte hlavního záporáka hry Walkera. Chránit ho bude jednotka rebelů, kterou musíte odstranit.

Hrát můžete zdarma také ve všední dny. Od 24. do 28. března si zase na PC přes Uplay zahrajete pecku s názvem Child of Light. Hrát budete za maličkou princeznu Auroru, která se dostane do kouzelného světa ovládaného pravěkým zlem.

Musíme vám ale také připomenout hříčku Rabbids Coding, ve které se naučíte základy programování prostřednictvím šílených králíků. Ubisoft tvrdí, že se hráči zábavným způsobem naučí základy programování. Hru můžete stáhnout i svým ratolestem a něco je naučit. Ve hře není žádná krev, žádné vulgarismy a žádná nahota.