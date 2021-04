Vikingská rubačka Blood of Heroes oznámena pro PC a konzole

Vikingy má rád snad každý a brutální rubačka zasazená právě do severského světa si své fanoušky vždy najde. Studio Vizor Games odhalilo svůj nový PvP projekt Blood of Heroes, ve kterém si vyberete svého hrdinu a vydáte se do arén brousit čepele o lebky dalších hráčů online.

Tvůrci slibují velmi intuitivní a brutální soubojový systém, různorodé historické arény a bohatou soupisku vikingských bojovníků s unikávními schopnostmi i stylem boje, mezi kterými si hráč vybere. Samozřejmostí je možnost customizace a vylepšení vašeho svěřence, abyste na cestě za slávou vypadali dostatečně cool.

Tvůrci chystají na PC také uzavřený betatest, který startuje už 4. května letošního roku. Přihlásit se do něj můžete na oficiálních stránkách. Hra se chystá také na PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.